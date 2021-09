Türkei: Vier Soldaten bei PKK-Anschlägen getötet

Zwei weitere türkische Soldaten wurden bei grenzüberschreitenden Operationen in Syrien und im Irak getötet, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag unter Berufung auf das türkische Verteidigungsministerium meldet

Ankara – Zwei weitere türkische Soldaten wurden bei grenzüberschreitenden Operationen in Syrien und im Irak getötet, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag unter Berufung auf das türkische Verteidigungsministerium meldet, womit sich die Gesamtzahl der militärischen Opfer am Wochenende auf vier erhöhte.

Nachdem am Samstag zwei Soldaten bei einem Angriff in der nordwestlichen syrischen Region Idlib getötet worden waren, erklärte die Regierung, dass einer der drei bei dem Vorfall verletzten Soldaten später gestorben sei.

Die so genannte „Deeskalationszone“ südlich der Türkei ist das letzte größere Gebiet in Syrien, das nach einem zehnjährigen Krieg noch in der Hand von Rebellen ist. Teile davon werden von türkischen und russischen Streitkräften gemeinsam patrouilliert, wie es die beiden Länder Anfang letzten Jahres vereinbart haben.

Das vierte Todesopfer wurde im Nordirak gemeldet, nachdem die Terrororganisation PKK ein türkisches Militärfahrzeug angegriffen hatten das einen Stützpunkt verließ, so das Ministerium.

Die türkische Operation im Irak richtet sich gegen die PKK, die dort Stützpunkte hat und von der Türkei, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union als terroristische Vereinigung eingestuft wird. Die Gruppe begann 1984 einen Aufstand im Südosten der Türkei, bei dem seither mehr als 40.000 Menschen getötet wurden.

