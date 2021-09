Türkei: Panzerfahrzeug Altuğ mit 8×8-Allradantrieb bald einsatzbereit

Teilen

Ankara – BMC, der türkische Hersteller für Panzerfahrzeuge, bereitet seinen neuesten Mannschaftstransporter Altuğ 8×8 für den Einsatz bei den Streitkräften des Landes vor.

Das Fahrzeug wurde erstmals im Rahmen einer Zeremonie auf der Internationalen Messe der Verteidigungsindustrie (IDEF 2021) vorgestellt, die letzten Monat in Istanbul stattfand. An der Veranstaltung nahmen Präsident Recep Tayyip Erdoğan und Verteidigungsminister Hulusi Akar teil.

Das Hightech-Fahrzeug Altuğ 8×8 wurde nach den Bedürfnissen der türkischen Streitkräfte (TSK) entwickelt, wobei deren umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich genutzt und in das Design übertragen wurden. Von dem Fahrzeug wird erwartet, dass es in asymmetrischen Kriegsgebieten eine erhebliche Hebelwirkung entfaltet, berichtet die englischsprachige Tageszeitung Daily Sabah.

Während die türkischen Streitkräfte der erste Empfänger des neuen Fahrzeugs sein werden, wird erwartet, dass der Altuğ in Zukunft erhebliche Exporteinnahmen generieren wird. Der Altuğ, der mit einem von der türkischen Waffenschmiede ASELSAN konstruierten 35-mm-Geschützturm ausgestattet ist, sei für alle Anforderungen auf konventionellen und asymmetrischen Schlachtfeldern ausgelegt, so der Hersteller. Das Fahrzeuge zeichne sich durch eine erstklassige Ausstattung aus, die unter Berücksichtigung der neuesten Nutzeranforderungen, Missionskonzepte, Bedrohungen, Technologien und Trends entwickelt wurde, wobei die Fähigkeiten in- und ausländischer Fahrzeuge auf dem Markt im Auge behalten worden seien. Der Altuğ 8×8 biete zudem hervorragenden Schutz gegen Minen und improvisierte Sprengsätze (IEDs) und habe eine Nutzlast von bis zu 8 Tonnen.

Dank seines abnehmbaren und austauschbaren Dachkonzepts ist das Kampffahrzeug „multi-tasking-fähig auf einer einzigen Plattform“ und verfüge dank der Vier-Achsen-Lenkung über eine hohe Manövrierfähigkeit. Mit seinem großzügigen Innenraum biete der Altuğ 8×8 dem Personal bei allen Klimabedingungen und Geländeverhältnissen einen hohen Komfort.

