Konya: Katholischer US-Priester zum Islam konvertiert

Konya – Ismail Fenter war sein ganzes Leben lang auf der Suche nach einem Glauben, an den er sich halten kann. Seine Leidenschaft führte ihn nach Konya, der türkischen Provinz, in der der weltberühmte muslimische Mystiker Mevlana Jalaladdin Rumi lebte. Beeindruckt von den jahrhundertealten Lehren Rumis konvertierte Fenter, der als Craig Victor Fenter in North Carolina, USA, geboren wurde, zum Islam und zog vor kurzem nach Konya.

„Ich wusste, das ist der Ort an dem ich sein sollte“, sagte er am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu vor dem Grab von Rumi, einem Wahrzeichen und beliebten Ziel für Anhänger des Mystikers. Fenter trägt das traditionelle Gewand der Derwische und betet zusammen mit Nadir Karnıbüyük oder „Nadir Dede“.

Wie die englischsprachige Daily Sabah berichtet, wuchs Fenter in einer katholischen Familie in Los Angeles auf und arbeitete nach seinem Abschluss an einer katholischen Schule etwa ein Jahrzehnt lang als Priester. Später war er als Professor für Religionswissenschaften an mehreren Universitäten tätig. Trotz seines religiösen Hintergrunds habe er „in seinem Glauben eine Leere gespürt und sich auf die Suche“ gemacht, bevor er Esin Çelebi Bayru traf, einen Nachfahren von Rumi, der 2004 zu einer Veranstaltung in den Vereinigten Staaten weilte. Diese Begegnung diente ihm auch als erste Einführung in Rumi und den Islam, und ein Jahr später besuchte er zum ersten Mal Konya, wo er an den Şeb-i Arus (Hochzeitsnacht)-Zeremonien in der Provinz teilnahm, die den Tod oder vielmehr die „Wiedervereinigung“ des Mystikers mit seiner „Geliebten“ oder Allah markieren.

Beeindruckt von der spirituellen Atmosphäre von Rumis Mystik und dem, was er bisher über den Islam und Rumi gelernt hatte, konvertierte Fenter 2006 zum Islam. Später schloss er sich dank Nadir Karnıbüyük, einem „Postnişin“ oder Scheich des Mevlevi-Ordens, voll und ganz dem Weg von Rumi an. Vor zwei Monaten zog er nach Konya, um näher bei Rumi und seinem Orden zu sein.

„Ich bin als guter Christ aufgewachsen, in einer Familie, die der Religion große Bedeutung beimisst, und habe nie den Sonntagsgottesdienst geschwänzt. Auf Wunsch meiner Großmutter besuchte ich eine katholische Schule und wurde geweiht. Ich wurde immer über Gott und Jesus unterrichtet, und nichts von dem, was ich lernte, ergab Sinn. Ich glaubte an die Existenz Gottes, aber irgendetwas war falsch. Ich unterrichtete Religion, aber was ich lehrte, ergab keinen Sinn. Ich verbrachte die meiste Zeit meines Lebens auf der Suche. Als ich das, was ich lehrte, zu sehr in Frage stellte, beschloss ich, das Unterrichten von Religion aufzugeben. Stattdessen wandte ich mich der Musik zu, aber mein Herz war immer noch leer“, so Fenter, der auch an mehreren Musicals mitwirkte.

Dann traf er Esin Çelebi in einem Haus, in dem sich Sufi-Anhänger der Lehren Rumis versammelten. „Wir sprachen durch einen Dolmetscher, und mir gefiel, was sie erklärte. Ich sagte ihr, dass ich mich wie auf dem Grund eines Ozeans fühlte, aber den Schatz, den ich suchte, nicht finden konnte. Sie sagte mir, dass ich ihn gefunden habe und lud mich nach Konya ein“, erinnert er sich.

Er spürte zum ersten Mal, dass etwas „Besonderes“ in ihm aufstieg, als er die wirbelnden Derwische beobachtete. Ein Besuch des Mevlana-Museums, in dem Rumi ruht, in Begleitung von Nadir Karnıbüyük, verstärkte seine Neigung noch. „Er nahm mich mit zum niyaz (Bittsteller)-Fenster (wo die Menschen Gebete rezitieren) und erklärte mir, wie man betet. Ich sah ihm beim Beten zu und er sagte, ich solle mich ihm anschließen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, aber ich begann zu beten, so gut ich konnte. Dann geschah etwas. Ich hatte das Gefühl, als würde mein Herz zerspringen, und war verblüfft. Ich fing an zu weinen. Ich wiederholte die Gebete wieder und wieder und weinte stundenlang. Ich hatte das Gefühl, dass Rumi mich rief“, erinnerte er sich.

Fenter kannte kein einziges Wort Türkisch und nahm alle Gebete, die Nadir rezitierte, mit einem Diktiergerät auf. „Ich wusste nicht, was er sagte, aber irgendwie habe ich sie verstanden. Es war, als würden zwei Herzen miteinander sprechen. Ich lernte auch, dass der Weg von Rumi der Weg des Islam ist und konvertierte später zum Islam“, sagte er.

Zu seinem Umzug nach Konya sagte Fenter, er sei seit 2005 jedes Jahr in der Stadt gewesen, und „um mehr über Rumi zu erfahren“, habe er beschlossen, dorthin zu ziehen. „Ein junger Derwisch fragte mich einmal nach meiner Familie und ich erzählte ihm, dass meine Eltern gestorben sind. Er sagte mir, sie seien jetzt meine Familie. Das war eines der wichtigsten Dinge, die ich in meinem Leben gehört habe“, sagte er.

