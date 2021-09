Amnesty International: Syrische Flüchtlinge werden bei ihrer Rückkehr vergewaltigt und gefoltert

Sicherheitskräfte haben Syrer, die nach ihrer Flucht ins Ausland in ihre Heimat zurückgekehrt waren, inhaftiert, verschwinden lassen und gefoltert, einschließlich sexueller Gewalt, so die Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Dienstag.

London – Sicherheitskräfte haben Syrer, die nach ihrer Flucht ins Ausland in ihre Heimat zurückgekehrt waren, inhaftiert, verschwinden lassen und gefoltert, einschließlich sexueller Gewalt, so die Menschenrechtsorganisation Amnesty International am Dienstag. In einem neuen Bericht mit dem Titel „Du gehst in den Tod“ dokumentiert die Organisation einen Katalog schrecklicher Verstöße, die von syrischen Geheimdienstmitarbeitern gegen Rückkehrer begangen wurden, darunter auch die Vergewaltigung einer Fünfjährigen.

Unter anderem dokumentierte Amnesty International fünf Fälle, in denen Gefangene nach ihrer Rückkehr nach Syrien in der Haft starben, während das Schicksal von 17 gewaltsam verschwundenen Personen unbekannt bleibt.

„Jede Regierung, die behauptet, Syrien sei jetzt sicher, ignoriert vorsätzlich die schreckliche Realität vor Ort und lässt die Flüchtlinge erneut um ihr Leben fürchten“, so der Bericht.

Die Behörden beschuldigen dem Bericht zufolge Rückkehrer nach Syrien des Verrats oder der Unterstützung des „Terrorismus“. Amnesty dokumentierte Fälle, in denen Männer, Frauen und Kinder aufgrund dieser Anschuldigungen zur Zielscheibe wurden und Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt waren, darunter Vergewaltigung oder andere Formen sexueller Gewalt, willkürliche oder unrechtmäßige Inhaftierung sowie Folter oder andere Misshandlungen. In einigen Fällen wurden Rückkehrer nur deshalb zur Zielscheibe, weil sie aus Teilen Syriens kamen, die von der Opposition kontrolliert wurden.

Sexuelle Gewalt

Die Bestrafung derjenigen, die unter den Verdacht der Regierung geraten, ist brutal. Amnesty International dokumentierte Fälle von sexueller Gewalt durch Sicherheitskräfte, darunter Vergewaltigungen, die fünf Frauen, einem Teenager und einem fünfjährigen Mädchen angetan wurden. Die sexuelle Gewalt fand an Grenzübergängen oder in Haftanstalten während der Verhöre statt. Die Zeugenaussagen stimmen mit gut dokumentierten Mustern sexueller Gewalt und Vergewaltigung überein, die während des Konflikts von regierungsnahen Kräften an Zivilisten und Gefangenen begangen wurden.

Als Noor* aus dem Libanon zurückkehrte, wurde sie an der Grenze von einem Sicherheitsbeamten angehalten.

„Warum haben Sie Syrien verlassen? Weil Sie Baschar al-Assad nicht mögen und weil Sie Syrien nicht mögen? Sie sind eine Terroristin … Syrien ist kein Hotel, das Sie verlassen und zurückkehren können, wann Sie wollen“, so der Grenzbeamte.

Anschließend vergewaltigte der Beamte Noor und ihre fünfjährige Tochter in einem kleinen Raum, der für Verhöre am Grenzübergang genutzt wurde.

Der Beamte sagte: „Du wirst [diese] Demütigung in deinem ganzen Leben nicht vergessen“

Yasmin* kehrte mit ihrem Sohn im Teenageralter und ihrer dreijährigen Tochter aus dem Libanon zurück. Die Sicherheitskräfte verhafteten sie sofort am Grenzübergang und beschuldigten Yasmin, für ein fremdes Land zu spionieren. Yasmin und ihre Kinder wurden in ein Geheimdienstgefängnis gebracht, wo sie 29 Stunden lang festgehalten wurden. Geheimdienstbeamte vergewaltigten Yasmin und brachten ihren Sohn in einen anderen Raum, wo sie ihn mit einem Gegenstand vergewaltigten.

„Dies ist ein Willkommensgruß für dich in deinem Land. Wenn du wieder Syrien verlassen und zurückkehren solltest, werden wir dich noch stärker willkommen heißen. Wir werden dich und deinen Sohn demütigen. Du wirst [diese] Demütigung in deinem ganzen Leben nicht vergessen“, habe der Beamte, der Yasmin vergewaltigte, gesagt.

Syrien hat bestritten, dass Flüchtlinge willkürlicher Folter und Repressalien ausgesetzt sind, und Präsident Baschar al-Assad hat erklärt, dass Millionen von Flüchtlingen durch „Druck oder Einschüchterung“ gezwungen wurden, in den Aufnahmeländern zu bleiben, und dass die Aufnahmestaaten sie finanziell anlockten, während sie von der internationalen Hilfe für sie profitierten.

*Namen geändert

