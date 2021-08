Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch, 25. August 2021, die Schaufensterscheibe eines Nachhilfezentrums (Kültür Dershaneleri) für Fremdsprachen in der nordostgriechischen Stadt Gümülcine (Komotini) eingeschlagen.

Teilen

Gümülcine (Komitini) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch, 25. August 2021, die Schaufensterscheibe eines Nachhilfezentrums (Kültür Dershaneleri) für Fremdsprachen in der nordostgriechischen Stadt Gümülcine (Komotini) eingeschlagen.

Nach Polizeiangaben steht noch nicht fest, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt. Das Fremdsprachen-Nachhilfezentrum in der Region Rodop befindet sich im Stadtteil Mastanlı von Gümülcine und hat insgesamt vier Nachhilfezentren.

Am Vormittag bemerkten die Mitarbeiter die eingeschlagenen Schaufensterscheiben und verständigten die Polizei. Diese nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen. Die Inhaber der Sprachschule gehören der türkischen Minderheit in Westthrakien an.

Auch interessant

– Minderheiten –

Griechenland: „Doppelstandards im Umgang mit Menschenrechten“

Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) hat bereits mehrfach auf die diskriminierende Behandlung (Quelle) von Minderheiten in Griechenland aufmerksam gemacht und der Regierung Griechenlands Doppelstandards im Umgang mit Menschenrechten vorgeworfen.

Insbesondere kritisierte die Organisation den Umgang mit der türkischen Minderheit, die sich nicht über ihre „ethnische oder nationale Zugehörigkeit definieren“ darf, sondern als muslimische Minderheit angesehen werde.