Türkischer Geheimdienst MIT tötet hochrangigen PKK-Anführer im Nordirak

Ankara – Der türkische Geheimdienst MIT hat nach Medienberichten einen hochrangigen Anführer der Terrororganisation PKK in der nordirakischen Region Sindschar außer Gefecht gesetzt.

Hasan Said Hasan, Anführer der YBŞ, eine Splitterorganisation der PKK in Sindschar, sei nach einem Treffen mit weiteren Terroristenanführern in einem fahrenden Geländewagen aus der Luft angegriffen und getötet worden. Aus Ermittlerkreisen hieß es, dass der mit Haftbefehl gesuchte Anführer mit verschiedenen Gruppen zusammengearbeitet habe, die über der Bevölkerung in Sindschar herrschen wollten.

Er sei als Mittler auch an der Unterdrückung der Yeziden indirekt beteiligt gewesen. Ferner habe Hasan den Transport von Waffen und Munition sowie Extremisten organisiert. Darüber hinaus sei dieser für die Zwangsrekrutierung von Yeziden-Kindern zur PKK sowie ideologische Schulung verantwortlich gewesen. Als Führungsmitglied der PKK/KCK soll Hasan auch von den irakischen Behörden mit Haftbefehl gesucht worden sein.

Kemal Bölge/Ankara

