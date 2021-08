„PKK-Nähe“: Verfassungsschutz beobachtet Jesiden-Verein

Der Jesidenverein in der Ulenburg in Löhne wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

Löhne – Der Jesidenverein in der Ulenburg in Löhne wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

Wie die Neue Westfälische (NW) unter Berufung auf den Jahresbericht des Landesverfassungsschutzes berichtet, soll der „Zentralverband der Ezidischen Vereine“ mit der Abkürzung NAV-YEK, eine „Nähe zur in Deutschland verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorweisen und tauche im Kapitel über „auslandsbezogenen Extremismus“ auf. Die Jesidische Gemeinde hat ihren Sitz seit 2014 im Wasserschloss Ulenburg. Die gemeinnützige EZDai Gesellschaft Kultur und Wissenschaft in der Ulenburg ist der Besitzer des Anwesens.

Gegenüber der NW erklärte der Geschäftsführer, dass er von der Nachricht überrascht sei und er mit den Verantwortlichen sprechen wolle. Verfassungswidrige Aktivitäten wolle man nicht zulassen.

