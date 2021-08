New York: Weitere Angestellte klagen gegen Nusret „Salt Bae“ Gökce

Teilen

New York – Erneut haben Angestellte gegen den weltberühmten türkischen Gastronomen Nusret Gökce Klage eingereicht.

Diesmal haben fünf Grillköche des Unternehmens eine Klage eingereicht, in der sie behaupten, bei der Bezahlung von Überstunden betrogen worden zu sein. Nach ihren Angaben wurden sie aus der Türkei angeworben um an den US-Standorten des Unternehmens zu arbeiten. In der Klage, die am Dienstag vor einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde, wird behauptet, dass Nusret Gokce, der von Internetnutzern den Spitznamen „Salt Bae“ erhielt, die fünf Angestellten fälschlicherweise als Manager einstufte, um die Bezahlung von Überstunden zu vermeiden – obwohl er darauf bestand, dass sie regelmäßig siebzig Stunden oder mehr pro Woche arbeiten. Vier der fünf Männer, Ersel Ok, Muhammet Yilmaz, Emre Isler und Eyüp Yeniceri, leben in Queens. Der fünfte Kläger, Ibrahim Gecit, lebt Medienberichten zufolge in Miami.

Alle fünf Männer arbeiteten demnach zuvor in Istanbul im Nusr-Et Steakhouse, bevor sie unter „Vorspiegelung falscher Tatsachen zur Arbeit in den USA angeworben wurden“, so die Anklage. Den Angestellten sei vorgegaukelt worden, dass sie in eine Führungsposition aufsteigen würden, doch stattdessen erhielten sie eine Pauschalvergütung für lange Arbeitszeiten ohne Überstunden in einer nicht entlohnten Position. In der Klage wird auch behauptet, dass Gökce über die Situation Bescheid wusste und die Arbeit der Kläger persönlich überwachte. Und wenn Gökce anwesend war, so heißt es in der Klage, „wiesen sowohl Gökce als auch die Restaurantmanager die Kläger an, zusätzliche Stunden zu arbeiten, weil der ‚Chef‘ anwesend war“.

Die Männer wurden auch gebeten, andere niedere Arbeiten zu verrichten, wie z. B. „Müll rausbringen, Geschirr spülen, Herdabdeckungen reinigen, Toiletten putzen, spezielle Mahlzeiten für die Manager und Gökce zubereiten, sowie Besorgungen machen und Produkte kaufen, wenn es in den Restaurants Engpässe gab“, heißt es in der Klage. Während der Pandemie und „in Zeiten sozialer Unruhen in New York“ befahlen die Manager den Männern, Sicherheitsdienste zu leisten, so die Klage weiter.

„Gokce hatte einen aggressiven Führungsstil, beschimpfte die Kläger häufig und machte sie für die Fehler anderer Mitarbeiter verantwortlich“, heißt es in der Klage. Die ehemaligen Mitarbeiter fordern ihren nicht gezahlten Lohn sowie Schadenersatz.

230.000 Dollar an Ex-Mitarbeiter

Erst im jahre 2019 zahlte Gökce insgesamt 230.000 Doillar Abfindung an vier Ex-Mitarbeiter. Die Kellner beschuldigten den Instagram-Star, sie aus seinem Restaurant in Manhattan entlassen zu haben, weil sie Fragen zu den Trinkgeldern gestellt hätten.

„Salt Bae sollte sich an die Arbeitsgesetze und -vorschriften halten und lernen, diese zu respektieren. Man kann nicht einfach tun, was immer man möchte, unabhängig von deinem Ruhm oder deinem wirtschaftlichen Status. Wir sind froh, dass wir in einer Rechtsordnung leben, in der die Arbeitnehmerrechte geschützt werden. Es ging uns nicht um das Geld, es ging darum, ein Zeichen zu setzen und für die Rechte aller Arbeitnehmer in den USA zu kämpfen“, sagte der ehemalige Mitarbeiter Batuhan Yunkus der US-Tageszeitung New York Daily News.

Das Restaurant habe an gut laufenden Abenden bis zu 130.000 Dollar umgesetzt. Die Kellner hätten wöchentlich Schecks mit Beträgen zwischen 2.000 und 2.500 Dollar erhalten, in denen Trinkgelder bereits enthalten waren.Es sei üblich in der Branche, dass aufgezeigt werde, wie Trinkgelder aufgeteilt wurden. Dies sei in Gökces Restaurant nicht der Fall gewesen. Die Geschäftsleitung von Nusr-Et habe diese Informationen als „vertraulich“ bezeichnet.

„Wir glauben, dass diese vier Arbeiter entlassen wurden, weil sie von ihrem gesetzlichen Recht Gebrauch gemacht haben, sich über das Trinkgeld in Nusr-Et zu beschweren“, sagte Rechtsanwalt Lou Pechman. „Es ist üblich, dass Restaurants Hinweisblätter an ihre Server weitergeben. Die Restaurants, die die Trinkgeldberechnung nicht offen legen, haben in der Regel etwas zu verbergen.“

„F*** deinen Wirtschaftsabschluss“

„Mit seinen Sexy-Image Videos versucht er, seine autoritäre, diktatorische Haltung zu vertuschen“, sagte Yunkus. „Ihm sind die lokalen Gesetze egal.“ Die Ex-Mitarbeiter beschuldigten den Star-Koch auch einer diktatorischen und herablassenden Haltung. Einmal habe er einen der vier entlassenen Kellner, Onur Usluca, gefragt, was er studiert habe, als dieser mit „Wirtschaft“ antworte, habe Gökce mit „F*** deinen Wirtschaftsabschluss“ reagiert.

Salt Bae

Gökce erlangte internationale Berühmtheit, nachdem er anfing, Fotos seiner theatralischen Salzstreu-Pose in den sozialen Netzwerken zu teilen. Dutzende Restaurants weltweit und ein 50-Millionen-Dollar-Hotel, gehören mittlerweile zu seiner Unternehmensgruppe.

Nur fünf Jahre Schule

Gökce sei nur fünf Jahre zur Schule gegangen und habe anschließend angefangen, als Metzger zu arbeiten. In Argentinien habe er seine Fleischschneidekünste dann perfektioniert.

Kommunikation durch Fleisch

Er habe zwar keine Fremdsprachen sprechen können, erzählte er in einem Gespräch mit türkischen Medien, habe jedoch „mit den Menschen durch das Fleisch kommuniziert“.

„Die Leute bezeichnen mich als ungehobelt“, sagte er. „Ich bin der Sohn eines Bergarbeiters. Mein Vater und meine Mutter waren Analphabeten. Ich konnte aus finanziellen Gründen nicht zur Schule gehen. Ich war 14, als ich bei einem Metzger in die Lehre ging. Fleisch wurde zu meiner Leidenschaft.“

