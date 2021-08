„Deutschland braucht 400.000 Zuwanderer pro Jahr“

Teilen

Berlin – Aufgrund der stagnierenden Bevölkerungszahl in Deutschland, hat der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, die Bundesregierung aufgerufen, mehr Zuwanderer ins Land zu holen.

Deutschland könne das Problem nur lösen, indem es etwa Ungelernte qualifiziere, Arbeitnehmerinnen mit unfreiwilliger Teilzeit länger arbeiten lasse – und vor allem, indem es Zuwanderer ins Land hole, sagt Scheele.

Deutschland brauche rund 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Scheele warnte vor einem „massiven Arbeitskräftemangel in Deutschland“. „Wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Also deutlich mehr als in den vergangenen Jahren“, sagte Scheele der Süddeutschen Zeitung. Er sehe in diesem Jahr eine Abnahme um 150.000 der potenziellen Arbeitskräfte. „Von der Pflege über Klimatechniker bis zu Logistikern und Akademikerinnen: Es werden überall Fachkräfte fehlen“, so Scheele. In den kommenden Jahren werde es „noch viel dramatischer“.

Man kann sich hinstellen und sagen: Wir möchten keine Ausländer. Aber das funktioniert nicht.

