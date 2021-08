Griechenland

Bericht: Türkischer Zivilist stirbt nach Schüssen von griechischer Seite

An der Landesgrenze zwischen Griechenland und der Türkei kam es am Samstagabend (31. Juli) zu einem tödlichen Zwischenfall. Wie die regierungskritische Zeitung Cumhuriyet berichtet, sollen "zivil gekleidete Personen" am Grenzfluss Meriç von griechischer Seite aus auf zwei Bürger auf türkischer Seite mehrmals geschossen haben.