Petition: Bereits 185.000 Unterschriften gegen Jeff Bezos‘ Rückkehr aus dem All

Los Angeles – Petitionen, die Jeff Bezos‚ Rückkehr auf die Erde verhindern sollen, haben zusammen mehr als 185.000 Unterschriften gesammelt. Die Aktion mit den bisher meisten Unterschriften trägt den Titel „Erlauben Sie Jeff Bezos nicht, zur Erde zurückzukehren“. Amazon-Gründer Bezos soll am Dienstag mit dem ersten bemannten Flug von Blue Origin an den Rand des Weltraums fliegen.

Bezos, der Gründer des Weltraumforschungsunternehmens Blue Origin, kündigte am 7. Juni an, dass er und sein Bruder Mark Bezos am 20. Juli an Bord der New-Shepard-Rakete des Unternehmens bei ihrem ersten Flug mit Menschen an Bord in den Weltraum fliegen würden. Drei Tage nach Bezos‘ Ankündigung starteten zwei Petitionen gegen eine Rückkehr des Milliardärs zur Erde. Mehr als 163.000 Menschen haben eine Change.org-Petition mit dem Titel „Erlaubt Jeff Bezos nicht, zur Erde zurückzukehren.“ unterzeichnet.

„Milliardäre sollten nicht existieren … weder auf der Erde oder im Weltraum, aber sollten sie sich für Letzteres entscheiden, sollten sie dort bleiben“, so die Beschreibung der Petition.

Einige Unterzeichner gaben einen Grund für die Unterzeichnung der Petition an, der Kommentare wie „zurück auf die Erde gelassen zu werden ist ein Privileg – kein Recht“ und „Die Erde will keine Leute wie Jeff, Bill, Elon und andere solche Milliardäre.“ Dies scheint eine Anspielung auf Bill Gates und Elon Musk, CEO von SpaceX, zu sein. Eine weitere Petition, genannt „Petition To Not Allow Jeff Bezos Re-Entry To Earth,“ hat mehr als 22,000 Unterschriften gesammelt.

Mit einem geschätzten Nettovermögen von rund 199 Milliarden Dollar (Bloomberg) ist Bezos ist der reichste Mensch der Welt. Trotz trotz der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft, wuchs sein Vermögen im Jahr 2020 sogar um mehr als 70 Milliarden Dollar.

Der Gründer von Amazon und des privaten Raumfahrtunternehmens Blue Origin ist wegen der Tatsache, dass er einen enormen Reichtum angehäuft hat, während er Berichten zufolge zeitweise wenig oder gar keine Steuern zahlte, in die Kritik geraten. Bezos wurde in der Vergangenheit auch dafür kritisiert, dass er nur einen relativ kleinen Teil seines großen Vermögens für wohltätige Zwecke spendet, obwohl er sich in letzter Zeit verpflichtet hat, mehr als 12 Milliarden Dollar für philanthropische Zwecke zu spenden, einschließlich Klimafragen.