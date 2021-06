Bei einer Anti-Terror-Operation im Nordirak wurde ein per Haftbefehl gesuchter Funktionär der Terrororganisation PKK, Selman Bozkır, mit zwei weiteren Extremisten im Nordirak getötet.

Teilen

Weiterer Erfolg im Kampf gegen Terrorismus

Von Kemal Bölge

Bei einer Anti-Terror-Operation im Nordirak wurde ein per Haftbefehl gesuchter Funktionär der Terrororganisation PKK, Selman Bozkır, mit zwei weiteren Extremisten im Nordirak getötet. Wie Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einem Tweet mitteilte, sei der gesuchte PKK-Anführer „Doktor Hüseyin“ alias Selman Bozkır und Verantwortlicher für Mahmur bei einer Operation des türkischen Geheimdienstes MIT außer Gefecht gesetzt worden.

Wer war Selman Bozkır?

Dieser soll hauptverantwortlich für Aktionen der PKK/KCK im als „Flüchtlingscamp“ dienenden Lagers Mahmur gewesen sein. Medienberichten zufolge war der Terroristen-Anführer schon seit geraumer Zeit im Visier des türkischen Geheimdienstes MIT.

Bozkır habe sich in den 90er-Jahren der PKK/KCK angeschlossen und zunächst Aktionen in Europa koordiniert. In diesem Zusammenhang war er auch Organisator der Extremisten für Großbritannien. Bevor er zum Verantwortlichen für das angebliche Lager ernannt wurde, sei dieser für die Geldquellen zur Terrorismusfinanzierung zuständig gewesen.

Türkische Sicherheitsbehörden: Das Flüchtlingslager Mahmur dient als Anwerbestelle für Terroristen

Nachdem die türkische Armee ihre Angriffe auf PKK-Stellungen in Kandil intensiviert hat, sei die PKK dazu übergegangen, über Mahmur Extremisten anzuwerben. Die Ermittler stellten bei der nachrichtendienstlichen Analyse fest, dass Mahmur für die PKK/KCK in der Wichtigkeitskategorie neben Kandil eine große Rolle spiele. Unter dem Deckmantel eines „Flüchtlingslagers“ sollen radikale Kräfte angeworben worden sein, die in Camps für Terroranschläge ausgebildet wurden.

Die separatistische PKK, die neben der Türkei auch in den USA und der EU als terroristische Organisation geführt wird, ist für den Tod von etwa 40.000 Menschen, darunter zahlreiche Frauen und Kinder, verantwortlich.

Auch interessant

– Kampf gegen den Terror –

Türkische Armee tötet Syrien-Chef der PKK

Spezialeinsatzkommandos liquidieren im Nordirak PKK-Verantwortlichen für Syrien.