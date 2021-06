Nürnberg: Feierliche Eröffnung der Gastronomie mit türkischer Live-Musik

Teilen

Nürnberg – Das Mevlana Restaurant am Nürnberger Plärrer feiert am 10. Juni 2021 um 11 Uhr mit türkischer Live-Musik das Ende der Corona-Auflagen, die viele Gastronomen herbeigesehnt haben.

Ab dem 1. November 2020 mussten Restaurants in Bayern aufgrund der Corona-Auflagen auf „To Go“-Betrieb umstellen. Gastronomen mussten sich neu orientieren, die Auflagen wurden immer wieder verlängert. Aufgrund der neuen Corona-Auflagen und der geringen Inzidenz in Nürnberg dürfen Gastronomen in der Stadt Nürnberg wieder Gäste im Innen- und Außenbereich ohne Testpflicht empfangen.

Ahmet Can vom Mevlana Restaurant, Vorstandsmitglied des Deutsch-Türkischen Unternehmervereins in der Europäischen Metropolregion Nürnberg (TIAD) und Träger der Bayerischen Finanzmedaille:

„Wir sind sehr froh darüber, dass wir wieder unsere Gäste empfangen können. Wir sind dem Freistaat Bayern und dem Bund dankbar, dass wir und unsere Mitarbeiter in dieser Phase finanziell unterstützt worden sind. Jedoch sind viele Hilfsmaßnahmen bei Kollegen verspätet eingetroffen, so dass einige Existenzängste hatten. Wir Gastronomen leben auch von unseren persönlichen Beziehungen zu unseren Gästen. Die Smalltalks mit unseren Kunden haben uns sehr gefehlt.“

Can dankte auch der Nürnberger Stadtverwaltung für eine unkomplizierte Zusammenarbeit:

„Wir sind der Stadtverwaltung ebenfalls dankbar, dass wir unkompliziert unsere Außengastronomie erweitern konnten. Aus Freude habe ich für Donnerstag ein Duo mit anatolischer Glockenoboe und Trommel („Davul + Zurna“) arrangiert und wollen das Ende der groben Einschränkungen feiern.“

Händler und Gastronomen sehnen sich regelrecht nach Normalität

Bülent Bayraktar, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in der Metropolregion Nürnberg:

„Wir haben in der Pandemie die türkischen Gastronomen mit Informationen in deutscher und türkischer Sprache über die jeweils geltenden Auflagen informiert. Mit zwei tgmn Online-Sendungen auf Facebook haben wir in türkischer Sprache die Ängste und Hoffnungen der Gastronomen und Händler am Plärrer nach außen kommuniziert. Die Händler und Gastronomen sind sehr froh über die niedrigen Inzidenzzahlen in Nürnberg. Sie sehnen sich regelrecht nach Normalität. Der Nürnberger Plärrer versteht sich als kommerzieller und kultureller Herz der Türkischen Gemeinde.“

Ahmet Can und Bülent Bayraktar werden mit Gemeindevertretern

am Donnerstag, den 10. Juni 2021 vor Ort in der Gostenhofer Straße 18 in 90443 Nürnberg anwesend sein.