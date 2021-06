Afrika: Talentscouts bauen Schule in Sansibar

Was macht eine Kölner Personalvermittlungsagentur mitten in einem abgelegenen Dorf in Sansibar? Die Kölner Agentur TALENTSCOUTS, welche sich seit 2017 auf Ingenieurdienstleistungen verschiedener Branchen spezialisiert hat, vermittelt nicht nur Spezialisten an namhafte Unternehmen, sondern ist jetzt auch ehrenamtlich aktiv.

Teilen

Von Yasin Baş

Was macht eine Kölner Personalvermittlungsagentur mitten in einem abgelegenen Dorf in Sansibar? Die Kölner Agentur TALENTSCOUTS, welche sich seit 2017 auf Ingenieurdienstleistungen verschiedener Branchen spezialisiert hat, vermittelt nicht nur Spezialisten an namhafte Unternehmen, sondern ist jetzt auch ehrenamtlich aktiv.

Eine Schule für 800 Kinder

Angefangen hat alles im Jahr 2018 mit der Gründerin und Geschäftsführerin Tülin Akyürek, welche über die Organisation World Unite! als Volontärin nach Sansibar geflogen ist, um dort in einer Schule in dem Dorf Muungoni zu unterrichten. Dort lernte sie den Einheimischen Mohammed kennen, einen ehemaligen Lehrer aus dem Dorfrat. Der pensionierte Pädagoge zeigte Akyürek das kleine, abgeschiedene Dorf namens Charawe im Landesinneren. In dem Ort leben etwa 800 Kinder, die ungefähr 75 Prozent der gesamten Dorfbewohner ausmachen.

Mohammed erklärte Tülin Akyürek, dass es aktuell im ganzen Dorf nur eine kleine Schule gab, die für 800 Kinder bei weitem nicht ausreichend sei. Woraufhin für Tülin Akyürek sofort feststand: „Wir müssen unbedingt eine zweite Schule bauen!“

Fehlende Wasserversorgung verzögert Schulbetrieb

Ohne die Organisation World Unite! aber mit zwei weiteren Volontären begann somit das Schulprojekt in Charawe. Durch Sach- und Geldspenden konnte der Bau fast abgeschlossenen werden und die Schule war 2020 sogar für kurze Zeit in Betrieb. Aufgrund der anhaltenden Corona-Lage hätte diese aber wieder geschlossen werden müssen, so Tülin Akyürek. Dies liege hauptsächlich an der noch immer fehlenden Wasserversorgung des Gebäudes, sodass die sanitären Anlagen noch nicht in Betrieb genommen werden könnten. Die Regierung Tansanias hat bestimmte Schutz- und Hygienemaßnahmen aufgrund des Coronavirus vorgeschrieben, welche ohne fließendes Wasser nicht eingehalten werden können.

Eine Herzensangelegenheit

Nun geht es mit dem TALENTSCOUTS-Team wieder nach Sansibar um das Projekt endlich abzuschließen. Ab dem 10. Juli 2021 sind einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort in Charawe, um die Umsetzung der fehlenden Maßnahmen zu begleiten. „Es ist eine Herzensangelegenheit für mich, diese Schule wieder eröffnen zu können und den Kindern die Chance auf Bildung zu gewährleisten“, so Tülin Akyürek gegenüber NEX24.

Hilfe vor Ort: „Jeder Cent zählt“

Das Schulprojekt ist auf finanzielle Hilfe durch Spenden angewiesen. Die Reisen werden durch TALENTSCOUTS finanziert. Die Spenden werden ausschließlich für das Projekt verwendet. „Jeder Cent zählt und kommt auch wirklich da an, wo er gebraucht wird“, sagt Akyürek. Wer helfen möchte, könne das unter dem eigens für das Projekt eröffnete Paypal-Konto tun. Den Fortschritt des Hilfsprojekts kann jeder auf den Social Media Seiten von TALENTSCOUTS regelmäßig mitverfolgen.

Das Ziel von TALENTSCOUTS ist es, zukünftig einen offiziellen Verein für dieses und viele folgende Hilfsprojekte und humanitäre Vorhaben auf Sansibar zu gründen. Akyürek möchte den Fokus dabei weiterhin auf die Kinder lenken. Denn fast immer sind sie es, die Beistand und Hilfe am meisten benötigen. Egal ob Bildung, Erziehung, Pflege, gesundheitliche Versorgung oder andere Formen der Unterstützung. „TALENTSCOUTS will sich hier einbringen und vor Ort helfen“.

Für Ihre Spenden:

Spenden für Schulprojekt Sansibar/Tansania