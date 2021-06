1700 Tote: Türkische Polizei verhaftet Mitplaner des Tikrit-Massakers

Teilen

Ein mutmaßlicher IS-Terrorist, der 2014 am „Spyker-Massaker“ (Massaker von Tikrit) im irakischen Tikrit beteiligt gewesen sein soll, wurde von der türkischen Polizei in der Stadt Bolu festgenommen. Dem irakischstämmigen Arkan Taha Ahmad wird vorgeworfen, im Juni 2014 an der Erschießung von vermutlich 1.700 irakischen Soldaten beteiligt gewesen zu sein. Die irakischen Rekruten wurden zunächst als Geiseln genommen, verschleppt und anschließend von einem Erschießungskommando der IS-Terroristen hingerichtet.

Die Extremisten sollen die Soldaten perfide nach Gruppen getrennt sowie die Wehrdienstleistenden mit schiitischer Glaubensrichtung fast alle erschossen und in Massengräber verscharrt haben. Die Terrororganisation behauptete damals 1.700 irakische Soldaten getötet zu haben, was nach einem Bericht der New York Times zutreffen könnte, da diese Zahl damals von irakischen Beamten bestätigt worden sei.

Polizei stürmt Wohnung des Terrorverdächtigen

Die türkischen Sicherheitsbehörden fanden heraus, dass der untergetauchte Extremist in der Stadt Bolu lebt. Nachdem die Polizei den genauen Aufenthaltsort des Gesuchten ermitteln konnte, begann die Operation „Morgendämmerung“. Zunächst wurden alle Zufahrtsstraßen, die zur Wohnadresse führten und die Straße selbst von der Polizei in Bolu weitläufig abgesperrt.

In den frühen Morgenstunden stürmten schwer bewaffnete Spezialkräfte der Anti-Terror-Abteilung der Polizei von Bolu die Wohnung des Terrorverdächtigen. Ahmad wurde von Polizeibeamten in seiner Wohnung festgenommen und zur Vernehmung ins Polizeipräsidium gebracht. Er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden sein, der Haftbefehl gegen ihn erließ.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte seinen Vorgänger Barack Obama und die frühere Außenministerin Hillary Clinton beschuldigt, die Terrororganisation IS gegründet und ihren Aufstieg verursacht“ zu haben.

Kemal Bölge/Istanbul

Auch interessant

– Türkei –

CIA-Hinweis: Türkische Polizei nimmt Bombenbauer der Terrororganisation IS fest

Ermittler sind sich sicher: Mahmud war Schlüsselfigur beim Bombenbau.