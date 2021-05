Türkische Armee tötet Syrien-Chef der PKK

Teilen

Von Kemal Bölge

Die türkische Armee hat nach Medienberichten bei einer Anti-Terror-Operation in Nordirak einen hochrangigen Anführer der Terrororganisation PKK getötet. Das bestätigte Präsident Recep Tayyip Erdoğan bei einer Pressekonferenz in Ankara.

Nach Angaben des türkischen Präsidenten sei der türkische Geheimdienst MIT dem Anführer des sogenannten militärischen Arms der PKK/YPG für Syrien, Nurettin Halef El Muhammed, seit einiger Zeit auf den Fersen gewesen. Aus türkischen Sicherheitskreisen hieß es, dass El Muhammed zusammen mit Top-Terrorist Murat Karayılan das „Volksverteidigungszentrum“ geleitet habe und unter den Anführern des militärischen Arms der PKK/YPG als der ranghöchste gelte, der außer Gefecht gesetzt wurde. El Muhammed galt inoffiziell als Nummer 2 hinter dem ebenfalls mit internationalem Haftbefehl gesuchten PKK-Terroristen Bahoz Erdal in Syrien.

PKK-Anführer war verantwortlich für blutige Terroranschläge

Von 2015-2020 sei der im syrischen Kamisli geborene El Muhammed der verantwortliche Chef für Terroranschläge aus syrischem Territorium in der Türkei gewesen. Er soll außerdem für die Ermordung von 13 türkischen Geiseln, die sich in der Hand der PKK-Terroristen in einer Höhle in Gara/Nordirak befanden und vor dessen Erstürmung durch türkische Spezialeinheiten am 13. Februar durch die Extremisten getötet wurden.

Zur Liquidierung des PKK/YPG Anführers erklärte Präsident Erdoğan während der Pressekonferenz: „Dieser Terrorist ist Urheber für viele blutige Anschläge in der Türkei und ist gleichzeitig verantwortlich für Angriffe auf unsere Soldaten während der Operation Schutzschild und Olivenzweig. Darüber hinaus gehört dieser Terrorist zu jenem Personenkreis, der die Anweisung zur Tötung von 13 unschuldigen Zivilisten erteilt hat.“

Präsident Erdoğan: Bei der PKK und YPG handelt es sich um die gleiche Organisation

Durch die gemeinsame Aktion des türkischen Geheimdienstes und der Streitkräfte, so Erdoğan, sei mit der Ausschaltung von „Sofi Nurettin“ wieder einmal deutlich geworden, dass es sich bei der PKK/KCK und der PYD/YPG um die gleiche Organisation handele. Die Militäraktionen im Irak und Syrien würden so lange weiter gehen, bis alle Anführer und Terroristen außer Gefecht gesetzt seien. Der türkische Präsident habe sich bei allen Mitarbeitern des Geheimdienstes und der Streitkräfte, die an der Neutralisierung des PKK-Anführers beteiligt gewesen seien, bedankt.

