Istanbul – Bei einer Anti-Terror-Operation der türkischen Polizei in Istanbul ist es den Sicherheitskräften offenbar gelungen, der Terrororganisation IS/Daesh einen weiteren Schlag zu versetzen.

Wie türkische Zeitungen berichten, hätten der türkische Geheimdienst MIT und der Nachrichtendienst der Polizei Hinweise erhalten, wonach sich Mitglieder der Terrororganisation in Istanbul aufhalten sollen. Daraufhin führten Einheiten der Anti-Terror-Abteilung der türkischen Polizei (TEM) in zehn Bezirken zeitgleich an 15 Objekten Razzien durch.

Festnahme von drei wichtigen IS-Verantwortlichen

An den Durchsuchungen beteiligt waren auch Spezialkräfte des Dezernats für Sondereinsätze der türkischen Polizei (PÖH), bei dem acht Verdächtige festgenommenen werden konnten. Unter den Festgenommenen soll sich nach Medienangaben auch der Verantwortliche für blutige Bombenanschläge, „Mahammed Hair Al D“, befinden.

Als sogenannter Leiter des IS für Sprengstoffanschläge soll dieser in Syrien die Vorbereitung der Bombenvorrichtung, die Platzierung und Durchführung für Terroranschläge koordiniert haben. Ein weiterer Verdächtiger soll in Syrien Mitglieder für die Terrororganisation angeworben und medizinische Versorgung in Aussicht gestellt haben. Beim Verdächtigen soll es sich um Abdulcabbar B. handeln, der als sogenannter „Emir“ verantwortlich für Verwundete IS-Terroristen gewesen sein soll.

Festgenommen werden konnte auch ein mutmaßlich verantwortlicher Pass-Fälscher der Extremisten, Zakaria K., der ranghohen Mitgliedern der Terror-Miliz gefälschte Reisepässe besorgt haben soll, damit diese sich ins Ausland absetzen konnten. Nach der Vernehmung der Verdächtigen sollen diese einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Kemal Bölge/Istanbul