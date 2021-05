Ein weiterer israelischer Luftangriff in Gaza zerstörte am Sonntagmorgen mehrere Häuser und tötete mindestens 42 Palästinenser, darunter 10 Kinder. Laut dem Gesundheitsministerium in Gaza waren unter den toten Kindern ein einjähriges Baby und ein dreijähriges Kleinkind.

Jerusalem-Krise Israelische Luftangriffe am Sonntag töten 42 Palästinenser – darunter 10 Kinder

Dutzende blieben unter den Trümmern eingestürzter Gebäude im al-Rimal Viertel in Gaza-Stadt gefangen, so die palästinensische Zivilschutzorganisation. Sanitäter und Rettungsmannschaften versuchten weiterhin, die Toten und Überlebenden zu bergen.

„Wir hören Schreie unter den Trümmern“, sagte ein Mitglied der Rettungsmannschaften dem Sender Al-Jazeera.

Das israelische Militär erklärte, dass die zivilen Opfer „unbeabsichtigt gewesen“ seien. Die Jets hätten demnach ein Tunnelsystem angegriffen, das von Militanten benutzt wurde. Die Zerstörung des Tunnels hätte die Häuser zum Einsturz gebracht.

Netanyahu verteidigte auch einen israelischen Luftangriff am Samstag, der ein 12-stöckiges Gebäude zerstörte, in dem die Associated Press und der Fernsehsender Al Jazeera Büros hatten. Er sagte, das Gebäude beherberge auch das Geheimdienstbüro einer militanten Gruppe und sei daher ein legitimes Ziel.

Wie das Gesundheitsministerium in Gaza am Sonntagnachmittag mitteilte, sind seit Beginn den der Kämpfe am vergangenen Montagabend 188 Palästinenser gestorben. Unter den Toten gab es demnach 55 Kinder. Weitere 1.230 Palästinenser wurden nach Angaben des Ministeriums verwundet.

