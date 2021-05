Die richtige Pflege loser und fester Zahnspangen

Teilen

Fast die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen tragen sie, aber auch bei Erwachsenen ist sie ein effizientes Mittel für geradere Zähne. Die Rede ist von der Zahnspange. Was viele jedoch nicht wissen ist, wie wichtig es ist, die Spange gründlich und regelmäßig zu reinigen und zu pflegen.

In den vielen Zwischenräumen der Zahnklammer finden Keime und Bakterien optimale Voraussetzungen, um sich zu vermehren und ihren Schaden anzurichten. Wie man die Zahnspange sauber hält und pflegt damit genau das nicht passiert, variiert jedoch zwischen den festen und den lockeren Modellen. Je nach Art der Spange, bedarf es unterschiedlicher Reinigungsmethoden.

Pflege der festen Zahnspange

Die feste Zahnspange ist mit den Zähnen so verbunden, dass sie sich nur vom Profi wieder lösen lässt. Jeder Träger kennt die enganliegenden Brackets nur zu gut. Was für die Gesundheit der Zähne von Vorteil ist, wird zum unweigerlichen Nachteil in Sachen täglicher Mundhygiene. Die abendliche Routine wird durch feste Spangen komplizierter. Daran führt jedoch kein Weg vorbei. Die Folge von mangelnder Mundhygiene und fester Spange sind Bakterien wie Karies und schnell gesellt sich auch ein unangenehmer Mundgeruch dazu. Wer das vermeiden will, sollte sich die folgende Routine aneignen.

In wenigen Schritten zur sauberen festen Spange

Als erstes müssen die gröbsten Speisreste von der Zahnspange gelöst werden. Das gelingt, indem man vor dem Putzen bereits mit Mundspülung oder Wasser ausspült. Danach geht das Putzen los, bei dem es sich empfiehlt, die beste Zahnbürste für die Zahnspange zu wählen. Jeder Zahn wird gründlich und von allen Seiten geputzt. Besonders wird es aber, wenn die untere Seite des Drahtes gefragt ist. Um diese zu reinigen, muss die Bürste geneigt und seitlich zwischen Zahn und Spange angelegt werden. Nachdem die Zähne bereits von Speiseresten befreit sind, beginnt die eigentliche Pflege und Reinigung der Spange. Spätestens jetzt empfiehlt sich eine spezielle Bürste.

Mit dieser reinigt man Brackets und Draht ganz simpel, in dem man sie zwischen Zahn und Spange führt und anfängt sanft zu schrubben. Übrig gebliebene Zwischenräume, die schwer zugänglich sind, werden am besten mit Spezialbürsten angegangen. Als letztes muss nur noch gründlich ausgespült werden und schon hat man die tägliche Routine zur optimalen Reinigung von Zähnen und Spange erfolgreich bestritten.

Pflege und Reinigung loser Zahnspangen

Der Vorteil bei der Reinigung der lockeren Modelle ist, dass man unkompliziert an jede Stelle kommt, ohne sich verrenken zu müssen. Dafür bedarf es bei losen Zahnspangen jedoch einiger Schritte mehr für Reinigung und Pflege. So wie die Zähne, muss auch die Zahnspange zweimal täglich gereinigt werden, damit sich Belege nicht verhärten und Bakterien Tür und Tor öffnen. Wichtig: Zur Reinigung der losen Spange sollte eine andere Bürste als für die Zähne verwendet werden.

Die lose Spange putzen

Das eigentliche Saubermachen der lockeren Zahnspange ist buchstäblich kinderleicht. Sie muss nur herausgenommen werden und schon kann man sie mit der Zahnbürste und etwas Zahnpasta gründlich reinigen. Sie sollte dabei wie ein Zahn geputzt werden, also gründlich und in den gleichmäßig kreisenden Bewegungen. Ein klassischer Anfängerfehler ist jedoch, die Spange beim Putzen an den Drähten festzuhalten. Das sollte tunlichst vermieden werden, damit sich die Zahnspange nicht verformt.

Die Pflege von lockeren Zahnspangen

Anders als feste Zahnspangen, können die lockeren Modelle auch tiefengereinigt werden. Das gelingt mit einem simplen Hausmittel – nämlich Essig. In einem Verhältnis von Wasser und Essig 1:1 wird die abgewaschene Spange für rund 30 Minuten eingelegt und danach erneut geputzt. So verschwinden auch hartnäckige Verschmutzungen wieder.