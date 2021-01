Ukraine: Polizei stellt über 1 Tonne Heroin nach Europa sicher – 4 Türken verhaftet

Der ukrainischen Drogenpolizei in der Grenzstadt Lwiw (Lemberg) ist am Dienstag ein heftiger Schlag gegen eine international agierende Schmugglerbande gelungen.

Anti-Drogen-Einheiten der westukrainischen Stadt beschlagnahmten über eine Tonne Heroin, das nach Europa geschmuggelt werden sollte. Die Behörden gaben einen Schwarzmarktwert von 2,3 Mrd. Griwna (etwa 66 Mio. €) an. Bei einer Durchsuchung von Lagern in Lwiw, in denen die Drogen gelagert wurden, seien vier türkische Staatsbürger festgenommen worden.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurden die Drogen im Dezember letzten Jahres aus Pakistan über den Handelshafen „Süd“ (Odessa) in die Ukraine geschmuggelt. Unter Lebensmitteln versteckt, seien die Drogen mit Lkws von dort in die Westukraine transportiert worden. Von Lwiw sollte das Heroin als „diplomatische Fracht“ in die EU geschmuggelt werden, so die Generalstaatsanwaltschaft. Die polizeilichen Ermittlungen dauerten noch an. Es werde untersucht, ob es Komplizen oder Hintermänner in der Ukraine gebe.