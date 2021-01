TurkStream-Gaspipeline versorgte Europa 2020 mit 5,8 Mrd. m3 Gas

Teilen

Belgrad – Seit der Inbetriebnahme im Januar vergangenen Jahres, wurde 2020 über 5,8 Milliarden Kubikmeter russisches Gas durch die TurkStream Gaspipeline über die Türkei nach Europa geliefert.

Verbraucher in Bulgarien, Griechenland, Mazedonien und Rumänien wurden durch die Pipeline mit Erdgas versorgt, berichtet die englischsprachige Daily Sabah unter Berufung auf Quellen im türkischen Energiesektor.

Unterdessen erklärte Serbien am Freitag, dass es mit der Lieferung von Erdgas nach Europa durch die TurkStream-Pipeline begonnen habe. Der 403 Kilometer lange serbische Abschnitt wurde in einer Zeremonie in Gospodjinci in der Gemeinde Zabalj im Norden des Landes in Betrieb genommen.

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic sagte bei der Zeremonie, dass TurkStream einen großen Beitrag zur Industrie und Wirtschaft des Landes leisten und die Lebensqualität der Serben erhöhen wird.

„Ich möchte allen unseren russischen Freunden danken, die mit uns am Bau dieser Pipeline teilgenommen haben. Herzlichen Glückwunsch zu einer gewaltigen Arbeit, das ist von großer Bedeutung für unsere Industrie, den Fortschritt der serbischen Wirtschaft, aber auch von großer Bedeutung für alle Einwohner unseres Landes“, so Vucic.

Die Balkan Stream ist ein Zweig der 930 Kilometer langen TurkStream-Gaspipeline, ein Projekt der russischen Gazprom und der türkischen Botas, das rund 31,5 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr transportieren kann.

TurkStream ist eine neue Exportgaspipeline aus Russland in die Türkei durch das Schwarze Meer. Der erste Strang der Pipeline ist für Gaslieferungen an türkische Verbraucher bestimmt und der zweite für die Gasversorgung der Länder Süd- und Südosteuropas. Das TurkStream-Projekt ist eine Exportgasleitung, die aus zwei 930 km langen Leitungen mit einer Kapazität von jeweils 15,75 Milliarden Kubikmetern besteht. Die Leitungen wurden in einer Tiefe von bis zu 2.200 Metern verlegt. Das Projekt ist die Offshore-Gasleitung mit dem größten Durchmesser der Welt, die in solchen Tiefen verlegt wurde. Die Tiefsee-Rohrverlegung wurde von Pioneering Spirit, dem größten Bauschiff der Welt, durchgeführt.

Am 1. Dezember 2014 unterzeichneten Gazprom und Botas Petroleum Pipeline Corporation ein Memorandum of Understanding über den Bau der Gaspipeline durch das Schwarze Meer in Richtung Türkei. Im September 2016 erhielt Gazprom die ersten Genehmigungen von Behörden der Republik Türkei für die Umsetzung der TurkStream. Am 10. Oktober 2016 wurde ein Abkommen zwischen der Regierung der Russischen Föderation und der Regierung der Republik Türkei zum Projekt TurkStream unterzeichnet.

Im Dezember 2016 unterzeichneten South Stream Transport B.V. und Allseas Group S.A. einen Vertrag zum Bau des ersten Strangs des Offshore-Abschnitts der Gaspipeline TurkStream mit einer Option für die Verlegung des zweiten Strangs. Im Februar 2017 unterschrieben South Stream Transport B.V. und Allseas Group einen Vertrag zum Bau des zweiten Strangs des Offshore-Abschnitts der Gaspipeline TurkStream. Am 7. Mai 2017 wurde im Schwarzen Meer mit dem Bau der Gaspipeline TurkStream begonnen. Die Arbeiten starteten an der russischen Küste. Am 19. November 2018 wurde die Verlegung des Offshore-Abschnitts der Gaspipeline abgeschlossen.

