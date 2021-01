Türkei übernimmt Führung der NATO-Speerspitze

Die türkische Armee hat am gestrigen Freitag die Führung der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF; deutsch: Einsatzgruppe mit sehr hoher Einsatzbereitschaft) der NATO übernommen.

Teilen

Brüssel – Die türkische Armee hat am gestrigen Freitag die Führung der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF; deutsch: Einsatzgruppe mit sehr hoher Einsatzbereitschaft) der NATO übernommen. Die VJTF ist ein schnell verlegbarer Eingreifverband der NATO im Rahmen der NATO Response Force (NRF) in Brigadestärke. Die Speerspitze ist Teil des Readiness Action Plans des Bündnisses für eine erhöhte Einsatzbereitschaft, der beim NATO-Gipfeltreffen in Wales 2014 beschlossen wurde. Die Anforderung: innerhalb von 48 bis 72 Stunden einsatzbereit an jedem Ort zu sein, wo die Truppe jeweils benötigt wird.

Die Türkei löst Polen ab, das den Kern der Truppe im Jahr 2020 stellte. Um die 66. türkische Infanteriebrigade mit rund 4.200 Soldaten herum werden insgesamt rund 6.400 Soldaten in der VJTF dienen. Einheiten aus Albanien, Ungarn, Italien, Lettland, Montenegro, Polen, Rumänien, der Slowakei, Spanien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten werden ebenfalls im Einsatz sein, die Teil der größeren NATO-Reaktionskräfte des Bündnisses ist. Die Türkei hat beträchtliche Investitionen in die Einheit getätigt, die zu den mobilsten der NATO gehört, insbesondere in die Logistik und die Munitionsbedarfsplanung. Die neuesten Modelle türkischer bewaffneter Fahrzeuge, Panzerabwehrraketen und Haubitzen wurden der Truppe zur Verfügung gestellt.

Die Staats- und Regierungschefs der NATO beschlossen die Schaffung der VJTF auf dem Gipfel in Wales im Jahr 2014 als Reaktion auf ein verändertes Sicherheitsumfeld, einschließlich der Destabilisierung der Ukraine durch Russland und der Unruhen im Nahen Osten. Die NATO-Mitglieder übernehmen abwechselnd die Leitung der VJTF. Polen führte die VJTF im Jahr 2020, Deutschland im Jahr 2019, und Italien hatte im Jahr 2018 die rotierende Kontrolle über die Truppe.

Auch interessant

– NATO-Jahrestagung –

NATO-Chef Stoltenberg: Türkei wertvoller Verbündeter im Kampf gegen Terrorismus

Im Zusammenhang mit den Vorwürfen des Bundestagsabgeordneten der Grünen, Jürgen Trittin, erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass die Türkei eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den Terrorismus und insbesondere gegen den IS habe.