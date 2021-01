Korea: Samsungs Vizechef Lee zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt

Seoul – Ein südkoreanisches Gericht hat den stellvertretenden Vorsitzenden und Erben des Elektronikkonzerns Samsung, Lee Jae-yong, am Montag zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Damit wird Lee von wichtigen Entscheidungen bei Samsung Electronics ausgeschlossen.

Lee, 52, wurde wegen Bestechung eines Mitarbeiters der ehemaligen Präsidentin Park Geun-hye verurteilt und 2017 zu fünf Jahren Haft verurteilt. Die Strafe wurde reduziert und in der Berufung ausgesetzt. Lee wurde nach einem Jahr Haft entlassen.

Der Oberste Gerichtshof schickte den Fall dann zurück an das Oberste Gericht in Seoul, das am Montag das Urteil verkündete.

Nach südkoreanischem Recht kann nur eine Gefängnisstrafe von drei Jahren oder weniger zur Bewährung ausgesetzt werden. Bei längeren Haftstrafen muss die Person die Strafe absitzen, sofern sie nicht vom Präsidenten begnadigt wird. Wenn Lee ins Gefängnis zurückkehrt, wird das Jahr, das er bereits in Haft verbracht hat, voraussichtlich auf die Strafe angerechnet, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Laut Bloomberg fielen die Aktien von Samsung Electronics nach Bekanntgabe des Urteils um fast vier Prozent.

Während der letzten Anhörung am 30. Dezember verlas Lee eine lange persönliche Entschuldigung über den Fall – er wiederholte Versprechen, die er zum ersten Mal im Mai gemacht hatte – vergangenes Fehlverhalten nicht zu wiederholen, und versprach, die Macht nicht an seine Kinder weiterzugeben.

