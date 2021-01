Buckingham Palace: Gefängnisstrafe für Palast-Dieb

Teilen

London – Der bereits im August vergangenen Jahres festgenommene ehemalige Buckingham-Palace-Mitarbeiter Adamo Canto (37) wurde nun zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Canto, der seit 2015 in den Küchen des Buckingham Palace gearbeitet hatte, habe zwischen November 2019 und August 2020 Gegenstände der Royals im Wert von bis zu 100.000 Pfund (etwa 110.000 €) entwendet und sie daraufhin für einen Bruchteil des Wertes auf eBay versteigert.

Wie die britische Tageszeitung Daily Mail berichtet, befinden sich unter den Gegenständen signierte Bilder von Prinz William und Kate Middleton und ein Fotoalbum vom Bankett anlässlich des Staatsbesuchs von Donald Trump. Die „Companion of the Order of the Bath“-Medaille des Vizeadmirals Sir Anthony Johnstone-Burt etwa, habe Canto für 350 Euro versteigert. Zu den gestohlenen Gegenständen gehörten zudem eine Brosche, zwei goldene Taschenuhrenketten und eine Buckingham Palace Limited Edition Taschenuhr sowie ein Tiffany’s-Sterling-Füller, Seidenpyjamas, Manschettenknöpfe und sogar ein maßgeschneidertes Samsung-Handy, das für den Duke of York hergestellt wurde.

Als die Polizei Cantos Diebstählen auf die Spur kam und sein Quartier in den Royal Mews im Buckingham Palace durchsuchte, fand sie eine „beträchtliche Menge“ an gestohlenen Gegenständen aus der königlichen Residenz, berichtet Daily Mail weiter. Canto wurde zu acht Monaten Haft verurteilt.

