„Unautorisierte Aufnahmen“: Russische Journalisten in der Türkei verhaftet

Teilen

Moskau – Vadim Takmenev, der stellvertretende Chefproduzent und TV-Moderator des russischen Fernsehsenders NTV, hat den türkischen Botschafter in Moskau, Mehmet Samsar, bei der Freilassung des Kamerateams des Senders um Hilfe gebeten.

Das russische Außenministerium teilte mit, dass am 3. Dezember die russischen Journalisten Alexej Petruschko und Iwan Malyschkin, die sich in Istanbul aufhielten, nicht kontaktiert werden konnten. Das Ministerium wies darauf hin, dass der letzte Kontakt mit ihnen am Donnerstag stattfand, als die russischen Reporter sagten, dass sie von Unbekannten festgenommen und von ihnen an einen unbekannten Ort hingebracht worden seien. Zuvor teilte der Sender mit, dass ihre Mitarbeiter keinen Kontakt mehr aufgenommen hätten, nachdem sie die Redaktion über ihre Festnahme durch Polizeibeamte in der Nähe von Istanbul informiert hatten.

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle im türkischen Außenministeriums berichtet, wurden die Journalisten verhaftet, als sie „ohne jede Akkreditierung eine Drohnenfabrik filmten“.

„Sie kamen nach Istanbul zum Filmen, haben aber weder eine Erlaubnis noch eine Akkreditierung erhalten“, zitiert AFP die Quelle.

Das Büro des Gouverneurs von Istanbul gab am Freitagabend bekannt, dass die Dauer des Polizeigewahrsams für die Journalisten um drei Tage verlängert worden sei und dass die Ermittlungen über sie im Gange seien.

Die russische Botschaft in der Türkei erklärte ihrerseits, dass sie mit den türkischen Behörden in Kontakt stehe, um die Situation zu klären.

„Wir zählen auf operative Zusammenarbeit“ auf türkischer Seite, sagte die Botschaft in einer Erklärung, die auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht wurde.

Auch interessant

– Luftfahrt –

Türkei: Entwicklung des ersten türkischen Hubschraubermotors TS1400 fertiggestellt

In einer feierlichen Zeremonie in der westtürkischen Stadt Eskisehir, hat der türkische Luft- und Raumfahrtkonzern TUSAŞ Engine Industries Inc. (TEI) am Samstag den ersten einheimisch hergestellten Hubschraubermotor TS1400 an den Mutterkonzern TAI (Turkish Aerospace Industries) übergeben.