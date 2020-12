Türkei: Razzien gegen mutmaßliche IS-Mitglieder

Die türkischen Sicherheitsbehörden gehen weiterhin mit voller Härte gegen die Terrororganisation IS (Daesh) vor.

Istanbul – Die türkischen Sicherheitsbehörden gehen weiterhin mit voller Härte gegen die Terrororganisation IS (Daesh) vor.

Am Donnerstag hat die türkische Polizei bei Razzien in Istanbul im Zuge eines Anti-Terror-Einsatzes 35 Ausländer festgenommen

Aus Sicherheitskreisen hieß es, dass es sich bei den Festgenommenen um Personen handele, die der Verbindungen zur Terrorgruppe IS (Deash) verdächtigt würden, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu. Demnach führte die Anti-Terror-Einheit der Polizei gleichzeitige Razzien an 34 Adressen in 14 Bezirken der Stadt durch, nachdem sie Informationen über mögliche militante Angriffe über Sylvester erhalten hatte.

Staatsanwälte in der Hauptstadt Ankara ordneten demnach die Verhaftung von weiteren 15 Verdächtigen in einer anderen Untersuchung im Zusammenhang mit dem sogenannten Islamischen Staat an.

Um Anschläge zu verhindern, gehen türkische Sicherheitskräfte seit Jahren energisch gegen das IS-Terrornetzwerk vor

