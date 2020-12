Türkei: Entwicklung des ersten türkischen Hubschraubermotors TS1400 fertiggestellt

In einer feierlichen Zeremonie in der westtürkischen Stadt Eskisehir, hat der türkische Luft- und Raumfahrtkonzern TUSAŞ Engine Industries Inc. (TEI) am Samstag den ersten einheimisch hergestellten Hubschraubermotor TS1400 an den Mutterkonzern TAI (Turkish Aerospace Industries) übergeben.

Dieser soll künftig in den ebenfalls in der Türkei entwickelten und hergestellten Modellen, dem Mehrzweckhubschrauber Gökbey T625 und dem ATAK-2- Kampfhubschrauber eingebaut werden

In den T625-Hubschraubern kamen bisher die CTS-800A-Motoren der Light Helicopter Turbine Engine Company, einem Joint Venture zwischen Honeywell und Rolls-Royce, zum Einsatz.

„Heute erleben wir einen historischen Tag für unsere Verteidigungsindustrie“, sagte der Minister für Industrie und Technologie, Mustafa Varank, bei der Eröffnungszeremonie.

Varank unterstrich, dass das Land seine Ziele, fortschrittliche Technologie zu erwerben, erreiche, und erklärte dass der Motor in nur drei Jahren vollständig von TEI-Ingenieuren und -Technikern entworfen, entwickelt und produziert wurde.

Im Oktober, nachdem der Motor zum ersten Mal in Betrieb genommen wurde, hat TEI eine Evaluierung durchgeführt und einige Modifikationen vorgenommen.

TEI wurde 1985 als Joint Venture von GE Aviation und Turkish Aerospace Industries, den türkischen Streitkräften und der türkischen Luftfahrtgesellschaft gegründet und hat in den letzten 31 Jahren mehr als 1000 verschiedene Teile für eine Reihe von Produkten in der globalen und türkischen Luftfahrtindustrie hergestellt.

Der T625 ist ein zweimotoriger 6-Tonnen-Hubschrauber der neuen Generation, der nach Angaben der Turkish Aircraft Industries Corporation (TAI) als Reaktion auf eine wachsende Marktnachfrage entwickelt wurde.

Der Mehrzweckhubschrauber hat eine Spannweite von 15, 87 Meter, 2 Motoren und 5 Blätter am Hauptrotor. Der Durchmesser des Hauptrotors beträgt 13,2 Meter.

Die Treibstoffkapazität beträgt 1020 Kilogramm und das Fahrwerk ist einziehbar. Das Cockpit des sechs Tonnen schweren Mehrzweckhubschraubers sei mit modernster Avionik ausgestattet.

Der T625 wurde hauptsächlich für den militärischen Einsatz gebaut, kann aber auch als Luftambulanz, bei Offshore-Einsätzen, Such- und Rettungsaktionen verwendet werden.

Türkische Verteidigungsindustrie

„Wir haben die Türkei im Verteidigungssektor erfolgreich zu einem Wachstum angeregt“, sagte Erdogan auf dem Gipfel der türkischen Verteidigungsindustrie in der Hauptstadt Ankara im Dezember vergangenen Jahres.

Erdogan betonte, dass jetzt auch einheimische Kampfpanzer, die mit neuen Technologien entwickelt wurden, den türkischen Streitkräften zur Verfügung stehen würden. („Altay“: Erster türkischer Kampfpanzer geht in Serienproduktion)

Mit der Unterstützung der Regierung hat die türkische Verteidigungsindustrie eine Produktionskapazität von 5 Milliarden US-Dollar sowie eine Exportkapazität von 1,65 Milliarden US-Dollar erreicht (Stand 2017). Der Sektor wächst bereits seit Jahren mit den einheimischen, für die Streitkräfte entwickelten, Projekten.

„Die einheimischen Kasirga-, Bora- und Som-Raketen befinden sich nun in der Massenproduktion und unsere Arbeiten an neuen Modellen werden fortgesetzt“, fügte Erdogan hinzu. Auch einheimische Langstreckenraketen seien geplant und deren Testläufe bereits abgeschlossen, so der türkische Staatschef.