Corona-Impfstoff: Türkei unterzeichnet Vertrag mit Pfizer-BioNTech über 4,5 Millionen Dosen

Ankara – Die Türkei wird mit Pfizer – BioNTech einen Vertrag über 4,5 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 unterzeichnen, der bis Ende März geliefert werden soll, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Donnerstag.

Während einer Pressekonferenz erklärte Koca, die Türkei habe die Option, später weitere 30 Millionen Dosen des Impfstoffs zu beschaffen. Der türkischstämmige Ugur Sahin, 55, ist CEO des deutschen Biotech-Unternehmens BioNTech. Er hat es gemeinsam mit seiner Frau und Vorstandskollegin Özlem Türeci, 53, und seinem ehemaligen Lehrer Prof. Christoph Huber, einem österreichischen Krebsexperten, gegründet.

Die Türkei habe zudem 50 Millionen Dosen des chinesischen Herstellers Sinovac Biotech bestellt. Diese sollen am Montag in der Türkei eintreffen, so Koca. Nach der Sitzung des wissenschaftlichen Beirats für den Coronavirus am Donnerstag erklärte Koca, dass der chinesische Impfstoff eine Wirksamkeit von 91,25 Prozent aufweise.

„Mit den Bewertungen des Wissenschaftlichen Komitees sind wir sicher, dass der Impfstoff bei der türkischen Bevölkerung, die ihn in unserem Land verwendet, wirkt. Wir sind jetzt zuversichtlich, dass der Impfstoff wirksam und sicher für die türkische Bevölkerung ist“, fügte er hinzu.

Fast neun Millionen Menschen in der Türkei sollen in der ersten Phase geimpft werden, und die Impfung gegen das Coronavirus könnte täglich an etwa 1,5 Millionen oder sogar 2 Millionen Menschen verabreicht werden, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu den Gesundheitsminister.

„Zusammen mit den Fachleuten des Gesundheitswesens werde ich einer der Ersten sein, der den Impfstoff erhält“, fügte Koca hinzu.