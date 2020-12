Corona beim Zoll: Chinesischer Impfstoff für Türkei verzögert sich

Die Auslieferung der ersten Lieferung des Impfstoffs COVID-19 von Sinovac aus China an die Türkei wurde wegen eines Falls des Coronavirus im Pekinger Zoll um "1-2 Tage" verschoben, sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntag.

Ankara – Die Auslieferung der ersten Lieferung des Impfstoffs COVID-19 von Sinovac aus China an die Türkei wurde wegen eines Falls des Coronavirus im Pekinger Zoll um „1-2 Tage“ verschoben, sagte der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Sonntag.

Die Türkei hat sich bereit erklärt, 50 Millionen Dosen von Sinovacs CoronaVac zu kaufen und erwartete die erste Lieferung von 3 Millionen Dosen am Montag. Sie wird auch 4,5 Millionen Dosen des von BioNTech und Pfizer entwickelten Impfstoffs beschaffen, mit der Option, später weitere 30 Millionen Dosen zu erhalten.

„Aufgrund eines COVID-19-Alarms in Peking und eines COVID-19-Falls am Pekinger Zoll wurde die Arbeit am Zoll vorübergehend ausgesetzt. Aus diesem Grund wird sich die Ankunft unserer Impfstoffe, die nach der Zollabfertigung ausgeliefert werden sollten, um 1-2 Tage verzögern“, sagte Koca auf Twitter.

4,5 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffs

Die Türkei wird mit Pfizer – BioNTech einen Vertrag über 4,5 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 unterzeichnen, der bis Ende März geliefert werden soll, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Donnerstag.

Während einer Pressekonferenz erklärte Koca, die Türkei habe die Option, später weitere 30 Millionen Dosen des Impfstoffs zu beschaffen. Der türkischstämmige Ugur Sahin, 55, ist CEO des deutschen Biotech-Unternehmens BioNTech. Er hat es gemeinsam mit seiner Frau und Vorstandskollegin Özlem Türeci, 53, und seinem ehemaligen Lehrer Prof. Christoph Huber, einem österreichischen Krebsexperten, gegründet.

Fast neun Millionen Menschen in der Türkei sollen in der ersten Phase geimpft werden, und die Impfung gegen das Coronavirus könnte täglich an etwa 1,5 Millionen oder sogar 2 Millionen Menschen verabreicht werden, zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu den Gesundheitsminister.

„Zusammen mit den Fachleuten des Gesundheitswesens werde ich einer der Ersten sein, der den Impfstoff erhält“, fügte Koca hinzu.