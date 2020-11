Nobelpreisträger Aziz Sancar unterstützt 3-jährige aserbaidschanische Kriegswaise

Teilen

Chapel Hill – Der in den USA lebende türkische Chemie-Nobelpreisträger Aziz Sancar hat einem aserbaidschanischen Kriegswaisenkind Geld für die zukünftige Ausbildung gespendet.

Die dreijährige Hatice Shahnezerova hatte 17. Oktober ihre Eltern bei einem Angriff der armenischen Streitkräfte auf die aserbaidschanische Stadt Gandscha/Ganja verloren.

Der Nobelpreisträger habe auch die Eröffnung eines Spendenkontos vorgeschlagen, um die Bildung weiterer Waisen zu gewährleisten, berichtet die aserbaidschanische Nachrichtenagentur Azertac.

Sancar ist ein in den USA lebender türkischer Wissenschaftler. Er erhielt 2015 den Nobelpreis für Chemie zusammen mit Tomas Lindahl und Paul Modrich für ihre mechanistischen Studien zur DNA-Reparatur. Er habe, so hieß es in der Begründung, „auf molekularer Ebene entschlüsselt, wie Zellen beschädigte DNA reparieren und die genetischen Informationen erhalten können“ – was aufzeigt, dass auch bereits vorhandene Erbgutschäden gezielt behoben werden können.