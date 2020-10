Spanien: Menschen überstehen Corona-Pandemie mit türkischen TV-Serien

Türkische Produktionen gehören schon seit vielen Jahren zu den beliebtesten weltweit und in den Studios am Bosporus werden nach den USA die meisten TV-Serien produziert. Sie haben sich in den vergangenen Jahren zu einem der lukrativsten Exportgüter der Türkei entwickelt.

Madrid – Türkische Produktionen gehören schon seit vielen Jahren zu den beliebtesten weltweit und in den Studios am Bosporus werden nach den USA die meisten TV-Serien produziert. Sie haben sich in den vergangenen Jahren zu einem der lukrativsten Exportgüter der Türkei entwickelt.

Während der Corona-Einschränkungen finden Menschen in Spanien nun sogar „Trost und Stressabbau“ in den Serien. Immer mehr Fans der türkischen TV-Produktionen wenden sich in Briefen, E-Mails, Telefonanrufen oder sogar persönlich an die türkische Botschaft in Madrid, um auszudrücken, wie die Serie während der Corona-Pandemie zu einer „Quelle des Stressabbaus geworden“ ist.

Mit der Erlaubnis von Botschafter Cihad Eringay, hat die Nachrichtenagentur Anadolu Kopien einiger E-Mails und Briefe veröffentlicht. In diesen haben viele Spanier ihre Liebe zu den Serie zum Ausdruck gebracht.

„Die traurige Situation, die wir aufgrund der COVID-19-Pandemie in der Welt durchmachen, verursacht bei vielen von uns einen enormen emotionalen Stress. Als ich die türkischen Fernsehserien sah, erlebte ich eine große Erleichterung, indem sie uns das Drama, das wir durchmachen, vergessen ließen. Einige mögen dies als bedeutungslos empfinden, aber türkische Fernsehserien helfen mir, diese Krise zu überwinden“, schreibt ein 70-jähriger Spanier in einem Brief an den Botschafter.

„Ich wurde Zeuge der unerreichbaren Qualität türkischer Fernsehserien.“

Auch in anderen Briefen und E-Mails wurde auf ähnliche Punkte hingewiesen und gleichzeitig ein neues Verständnis gegenüber der türkischen Bevölkerung unterstrichen.

„Mir wurde klar, dass wir viele Vorurteile gegenüber der Türkei haben“, sagte ein anderer Spanier.

„Auch wenn ich Ihre Sprache und Ihr Land nicht kenne, kann ich dank der türkischen Fernsehserien mit der Quarantäne umgehen“, so ein Fan in einem weiteren Brief.

