Belgien: Bewaffnete entführen Hubschrauber

Teilen

Brüssel – Die Polizei in Belgien sucht nach der bewaffneten Entführung eines Hubschraubers nach drei Verdächtigen.

Die drei Verdächtigen, die an der Entführung eines Hubschraubers am Freitag in Belgien beteiligt waren, befinden sich nach wie vor auf freiem Fuß und werden aktiv von der Antwerpener Polizei gesucht, hieß es am Samstag in den belgischen Medien.

Die Verdächtigen hatten am Freitagnachmittag einen Hubschrauber entführt, der auf dem Flughafen Deurne in der Provinz Antwerpen stationiert war.

„In der Luft wurde der 36-jährige Pilot mit einer Waffe bedroht und gezwungen, in das Gefängnis von Forest und zur Frauenabteilung des Gefängnisses von Berkendael zu fliegen“, zitiert die belgische Tageszeitung The Brussels Times den Sprecher der Staatsanwaltschaft Antwerpen.

Die Polizei vermute einen Entführungsversuch. Der Hubschrauber habe die Haftanstalten zwar überflogen, wegen seiner Größe aber nicht im Innenhof landen können.

Die Gefängnisse seien sofort überprüft worden, es fehlten jedoch keine Insassen.