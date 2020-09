ADAC GT Masters eSports Championship: Audi kaum zu stoppen

eSport hat auch die Motorsportszene erreicht ⇒ In diesem Jahr wird die ADAC GT Masters eSport Championship von Team mit einem Audi dominiert ⇒ Hier alles Wichtige zum Event!

E-Sport bewegt mittlerweile die Massen. Fast 500 Millionen Menschen weltweit schauen sich bereits mindestens ein oder mehr eSport Events wie die Weltmeisterschaften bei FIFA 20 oder Turnierkämpfe bei League of Legends an. Mannschaften der Fußball Bundesliga haben eigene E-Sport Profiteams gebildet, die um die Meisterschaften kämpfen und auch an internationalen Turnieren teilnehmen. Längst hat der E-Sport auch die Motorsportszene erreicht.

Bestes Beispiel: die Rennserie der ADAC GT Masters eSport Championship, die in diesem Jahr Ende Juli mit einem virtuellen Rennen auf dem Lausitzring gestartet ist. Schon seit einiger Zeit können auch Wetten auf die eSport Events abgeschlossen werden. Die eSport Buchmacher übertragen die Spiele, Kämpfe und Rennen zur Begeisterung der Fans sogar teilweise live.

Live Events bei der ADAC GT Masters eSports Championship in 2020

Die vom Automobilverband ADAC gesponserte ADAC GT Masters eSports Championship bietet den Fans von Auto & Motorsport aber auch normalen Autobegeisterten in 2020 fünf Live Events mit insgesamt acht Rennen. Drei Rennen auf dem Lausitzring, auf dem Nürburgring und auf dem Hockenheimring wurden bereits absolviert.

Weiter geht es mit Rennen auf dem Sachsenring von 2. bis 4. Oktober 2020, dem Red Bull Ring vom 16. bis 18. Oktober 2020, dem Circuit Zandvoort vom 30. Oktober bis 1. November 2020 und in der Motorsport Arena Oschersleben vom 6. bis 8. Oktober 2020, jeweils in einem großen Zelt, das auf den einzelnen Rennstrecken aufgestellt wird.

Die Finals auf den einzelnen Circuits werden zum Teil mit einem Doppelrennen ausgetragen. Mehr Informationen zu den Modalitäten und Rennen finden sich auf der Webseite des ADAC. Der Preisgeldtopf für die ADAC GT Masters eSports Championship 2020 beträgt in diesem Jahr 80.000 Euro. Neben dem ADAC sind die KW Automotive, RaceRoom und Pirelli weitere Sponsoren. Es ist bereits das zweite Mal, dass die Rennserie ausgetragen wird.

In diesem Jahr gibt es 24 Startplätze. Spieler konnten sich bereits im Januar Online für die Startplätze qualifizieren. Die Rennen werden übrigens alle über den Streaming-Plattform twitch live übertragen. Gespielt wird mit RaceRoom, auf dem PC oder Konsolen wie der Playstation oder Xbox.

Der bisherige Rennverlauf

Der bisherige Rennverlauf wurde durch Teams, die mit einem Audi unterwegs sind, dominiert. Im ersten Rennen auf dem Lausitzring gab es einen Sieg vom TEAM Wirt mit C. Weerts und J.D. Vanthoor aus Belgien in einem Audi R8 LMS.

Im zweiten Rennen auf dem Nürburgring wurde es zwar wieder spannend, das Procote Herberth Motorsport mit Sven Müller und Robert Renauer siegte auf einem Porsche 911 GTR 3 R, jedoch konnten die zweitplatzierten ebenfalls mit einem Audi R8 LMS ordentlich Punkte sammeln.

Im dritten Rennen auf dem Hockenheimring zeigten die Audi Teams jedoch, dass in dieser ADAC GT Masters eSports Championship an ihnen vorbeiführen wird. Platz 1 bis 3 gingen alle an Fahrer mit einem Audi R8 LMS. Sieger war das Rutronic Racing Team mit Patric Niederhauser und Kelvin van der Linde.