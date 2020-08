Rüstungsdeal: Griechenland kauft türkische Drohnen

Ein privater Drohnenhersteller in der Türkei hat einen Vertrag über den Verkauf von 50 taktischen Drohnen an das griechische Verteidigungsministerium erhalten.

Teilen

Athen – Ein privater Drohnenhersteller in der Türkei hat einen Vertrag über den Verkauf von 50 taktischen Drohnen an das griechische Verteidigungsministerium erhalten.

Wie die Assuva Savunma Sanayi Company am Dienstag bekannt gab, wurden zwei ihrer Proton Elic RB-128-Drohnen nach Griechenland geliefert und haben die erforderlichen Abnahmetests bestanden. Dies ist das erste Exportgeschäft des Unternehmens in ein Land, das sowohl der Europäischen Union als auch der NATO angehört. Dieselbe Drohne wurde bereits an eine Reihe anderer Länder, darunter China und Sri Lanka, sowie an die türkischen Streitkräfte verkauft.

Die taktische Drohne kann für Such- und Rettungsaktionen eingesetzt werden und verfügt über eine Wärmebildkamera, die Bilder aus einer Entfernung von 1 Kilometer und bis zu 50 Meter unter der Erde aufnehmen kann. Damit ist sie in der Lage, unterirdische Bunker, Sprengstoffe, Landminen und sogar chemische Stoffe aufzuspüren.

Die türkische Rüstungsindustrie hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, und ihre Drohnen, die bei den türkischen Streitkräften im Einsatz sind, haben bei militärischen Operationen in Nordsyrien und in Libyen zur Hilfe der von der UNO anerkannten Regierung große Luftunterstützung geleistet. Die operative Effizienz dieser Drohnen wurde Anfang dieses Monats vom britischen Verteidigungsminister gewürdigt, der sie als „Gamechanger“ bezeichnete.

Das Kriegsgeschehen in Libyen etwa hat sich mit dem militärischen Einsatz der Türkei, der im Dezember vergangenen Jahres begann, verändert. Regierungschef as-Sarradsch kann sich nach einem Abkommen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan auf Korkut-Flugabwehrysteme und vor allem Bayraktar-TB2-Drohnen aus türkischer Produktion verlassen. Tripolis konnte somit die von Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Russland unterstützten Truppen des abtrünnigen Militärkommandanten Haftar zurückdrängen.

Laut der israelischen Fachzeitschrift Israel Defense sei die Bayraktar TB2 eine der besten Drohnen ihrer Klasse weltweit.

Auch interessant

„Positiver Teufelskreis“

Rüstungsindustrie: Türkische Panzerfahrzeuge weltweit gefragt

Wachsende politische Spannungen und terroristische Gefahren in der Türkei und der Welt offerieren der aufsteigenden türkischen Rüstungsindustrie eine einzigartige Wachstumsmöglichkeit.