Vater von UFC-Kämpfer Khabib Nurmagomedov stirbt an Corona

Moskau – Der Vater und Trainer des UFC-Champions Khabib Nurmagomedov verstarb an den Folgen einer Corona-Infektion.

Wie der tschetschenische Präsident und Freund der Familie bekannt gab, starb Abdulmanap Nurmagomedov in einem Moskauer Krankenhaus im Alter von nur 57 Jahren nach Komplikationen im Zusammenhang mit Covid-19.

Im April war er aufgrund einer Lungenentzündung zunächst in einem Krankenhaus in Dagestan behandelt worden, wurde dann nach verschlechtertem Zustand in ein Militärkrankenhaus in Russlands Hauptstadt verlegt, wo die Diagnose einer Covid-19-Erkrankung diagnostiziert wurde, berichtet Sport1.

Sein Sohn Khabib ist ungeschlagener UFC-Weltmeister im Leichtgewicht.

Sieg gegen McGregor

Nurmagomedov hatte im vergangenen Oktober den mit Spannung erwarteten Kampf gegen den Iren McGregor bei der UFC 229 deutlich gewonnen und blieb weiter ungeschlagen. Der Russe aus der autonomen russischen Republik Daghestan dominierte den Kampf über vier Runden und siegte schließlich verdient.

Nurmagomedov wurde jedoch eine neunmonatige Sperre auferlegt, weil er nach dem Kampf gegen McGregor aus dem Oktagon in die Ecke des McGregor-Teams sprang und auf dessen Teammitglieder einschlug. Der Russe entschuldigte sein Verhalten im Nachhinein und nannte Beleidigungen gegen ihn und seine Familie als Grund des Ausrasters.

Nurmagomedov holte bei der UFC 242 in Abu Dhabi am 7. September mit einem Sieg gegen US-amerikanischen MMA-Kämpfer Dustin Poirier den Titel zurück. Numagomedov bezwang Poirier in Runde drei nach einem Rear Naked Choke via Submission.