Silvia Wollny: Vielleicht wandere ich in die Türkei aus

Antalya (nex) – Nach den monatelangen Flugsperren nimmt die Urlaubssaison in der Türkei langsam wieder an Fahrt auf.

Die von der Regierung auferlegten strengen Maßnahmen werden vom deutschen TÜV kontrolliert. Die ersten Urlauber aus Deutschland landen trotz der noch immer geltenden Reisewarnung des Auswärtigen Amtes in den türkischen Urlaubsmetropolen am Mittelmeer.

Auch die Wollnys aus der gleichnamigen RTL II Pseudo-Doku lassen es sich derzeit in der Türkei gut gehen und teilen Videos und Bilder von ihrem Urlaub auf Instagram.

Im Netz haben sie darauf jedoch einen üblen Shitstorm kassiert. Unverantwortlich sei dies, schimpften viele. „Wie beschränkt seid ihr eigentlich?“, wettert ein User unter dem Post von Silvia Wollny. „Super Idee bei der aktuellen Lage in die Türkei zu fliegen!“, schreibt ein anderer ironisch, berichtet der Express.

Familienoberhaupt Silvia hat von der Kritik jetzt allerdings genug und hat sich nun ziemlich heftig gewehrt:

„Hört auf meine Kinder zu beleidigen. Ihr seid das Allerletzte“, beschimpft sie ihre Hater. Sie selbst habe kein Problem damit, wenn sie beschimpft wird: „Mich interessiert es nicht, was ihr da schreibt oder sonst etwas. Das geht mir auf gut deutsch gesagt an meiner Arschviolinie vorbei“, zitiert RTL die elffache Mutter.

In der Türkei sei es sicherer als in Deutschland und sie könne sich sogar vorstellen dorthin auszuwandern. „Man sieht im Endeffekt, wie da die Infektionszahlen schon steigen“, behauptet sie über einen Urlaub am Meer in Deutschland.

„Ich bin stolz, dass wir hier sind und mehr Sicherheit haben, als in Deutschland (…) vielleicht wandere ich ja aus.“

