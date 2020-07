„Schwerer Krieg“: Drohbriefe an türkische Geschäftsleute

Teilen

Hannover – In einem Drohbrief an türkische Geschäftsleute in Hannover kündigen Unbekannte einen „schweren Krieg“ an. Unterschrieben wurde mit „Die Deutschen“. In dem Schreiben werde auch das Anzünden von Moscheen angedroht. Unterzeichnet sei der Brief mit „Die Deutschen“.

Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung mit Bezugnahme auf eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover berichtet, ermittele die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Bedrohung, Dem Bericht zufolge werden die Geschäftsleute in den Briefen beschimpft. Außerdem werde ein „schwerer Krieg“ im Steintorviertel angekündigt.

