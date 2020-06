Corona-Pandemie: „Albanien ist sicher“

Die Corona-Pandemie hält die ganze Welt in Atem. Während Länder wie Italien, Spanien oder Frankreich eine hohe Zahl an Todesopfern zu beklagen haben, ist die Krise für den Balkanstaat Albanien bisher vergleichsweise glimpflich ausgegangen.

Teilen

Die Corona-Pandemie hält die ganze Welt in Atem. Während Länder wie Italien, Spanien oder Frankreich eine hohe Zahl an Todesopfern zu beklagen haben, ist die Krise für den Balkanstaat Albanien bisher vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Die Grenzen wurden bereits geöffnet und die ersten Gesundheitstouristen treffen ein. NEX24 sprach mit Dritan Gremi, der in der Hauptstadt Tirana eine Zahnklinik betreibt.

Herr Gremi, Sie sind ein bekannter Unternehmer in Ihrem Land. Die „Gremi-Klinik – Reisen & Lächeln“ ist seit Jahren im Gesundheitstourismus tätig, insbesondere in den Bereichen Zahnbehandlung und kosmetische Chirurgie. Wie schwierig war die Wiederaufnahme Ihres Betriebs für Sie nach den Corona-bedingten Schließungen?

Ja, wie jeder andere Wirtschaftssektor hatte auch die Gremi-Klinik eine Zwangspause. Aber glücklicherweise hat unsere Klinik nach fast zweieinhalb Monaten der Schließung den Betrieb wieder aufgenommen und konnte bereits die ersten ausländischen Patienten willkommen heißen. Da die Dienstleistungen, die wir anbieten, Teil des Gesundheitstourismus sind, waren die ersten Touristen in Albanien womöglich sogar unsere Patienten. Die Grenzen wurden zuerst für den Gesundheitstourismus geöffnet.

Gegenwärtig bieten wir unsere Dienste vierzig ausländischen Patienten an, hauptsächlich aus Italien, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz und Österreich. In Anbetracht der Situation, in der sich die Welt befindet, und den Reisebeschränkungen zwischen den Ländern, kann dies als ein guter Start für diese Saison angesehen werden.

Wie sicher kann sich ein ausländischer Patient, der in die Gremi-Klinik kommt, angesichts der Pandemie fühlen?

In unserer Klinik fehlte es auch vor der Pandemie nicht an Hygiene oder Schutzmaßnahmen. Jedoch haben wir seit dem Ausbruch unsere Maßnahmen noch einmal verstärkt und hohe Sicherheitsprotokolle gegen Covid-19 eingeführt. Diese Maßnahmen in ihrer Gesamtheit und ihre strikte Umsetzung garantieren auch die Gesundheit von Patienten und über hundert Mitarbeitern. In allen von uns angebotenen Dienstleistungen wie Laboratorien, Unterkunftseinrichtungen, Bars, Restaurants und vieles mehr, werden die strengsten, von den höchsten Gesundheitsbehörden empfohlenen Vorgaben angewandt.

Warum glauben Sie, sollten sich Reisende dieses Jahr für Albanien entscheiden?

Albanien war schon immer ein beliebtes Reiseziel. Aber jetzt, wo die ganze Welt mit einer Pandemie und den daraus bedingten Einschränkungen konfrontiert ist, sind es meiner Meinung nach gerade die Zahlen, die unser Land begünstigen. Der richtige Umgang mit der Situation seit Beginn der Pandemie hat Albanien zu einem der sichersten Länder in der Region gemacht.

Ich denke, das ist das Ergebnis der schnellen restriktiven Maßnahmen der Regierung, aber auch der Solidarität, die die Albaner gezeigt haben, um die soziale Distanzierung zu respektieren.

Im Vergleich zu den Ländern der Europäischen Union hat sich gezeigt, dass das Virus in unserem Land einen Monat „später“ zirkulierte und keine wirklichen Infektionsherde geschaffen hat. Außerdem gibt es in unserem Land keine Fälle von ausländischen infizierten Bürgern, was bedeutet, dass die in den Hotelstrukturen erbrachten Dienstleistungen sehr sicher sind.

Was die Gremi-Klinik betrifft ist anzumerken, dass in den letzten dreißig Tagen keiner unserer Mitarbeiter von Covid-19 betroffen war.

Aber sind sich die Ausländer dieser positiven Situation bewusst, und was für Wünsche äußern Touristen für die kommende Saison?

Natürlich, ja. Ich glaube, dass jeder, der nach Albanien reisen möchte, insbesondere um eine medizinische Versorgung zu erhalten, daran interessiert ist, einen allgemeinen Überblick zu erhalten. In unserem Fall hat die Wirtschaftskrise, die die Welt in Atem hält, eine erhöhte Nachfrage ausländischer Patienten mit sich gebracht hat. Vor allem von Europäern, die sich besonders für Zahnbehandlungen interessieren. Neben dem Klima und den Naturschönheiten wird Albanien auch durch wettbewerbsfähige Preise begünstigt, und der wirtschaftliche Aspekt ist nach der Pandemie für alle sehr wichtig. Wir haben bereits Buchungen für Juli, August und September. Aufgrund der gestiegenen Anfragen gehen wir davon aus, dass auch die Zahl der Buchungen steigen wird.

Wir setzen uns nach wie vor voll und ganz für die maximale Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben ein, von der Wartezeit am Flughafen über den Klinikdienst bis hin zur Unterbringung in Hotels oder Restaurants, die, wie ich Ihnen sagte, alle von uns verwaltet werden. Natürlich sind wir uns der gegenwärtigen Situation bewusst, in der das Virus nach wie vor unter uns weilt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen für dieses Interview zu danken und deutsche Patienten in unserem Land willkommen heißen.

Neben der Gastfreundschaft ist Albanien ein wunderbares Land, in dem es jenseits des Gesundheitswesens viel Naturschönheiten zu genießen gibt.