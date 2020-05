USA: Höchste Arbeitslosenquote seit dem Zweiten Weltkrieg

Teilen

Washington – In den USA ist die Arbeitslosigkeit inmitten der Corona-Krise extrem angestiegen.

Infolge der Coronakrise haben in den USA so viele Menschen ihre Jobs verloren wie seit Jahrzehnten nicht.

Wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte, ist die Arbeitslosenquote auf 14,7 Prozent gestiegen. Seit März haben bereits mehr als 33 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt. Nur während der Weltwirtschaftskrise in den 20er- und 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es in der US-Geschichte eine höhere Arbeitslosenquote. Damals erreichte die Quote rund 25 Prozent.

Der Arbeitsmarktbericht berücksichtige Daten bis Mitte April. Experten rechnen mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten.