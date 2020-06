Indien: Affen stehlen Blutproben von Corona-Erkrankten

In Indien hat eine Gruppe von Affen einen Laborassistenten angegriffen und Blutproben von Patienten, die positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden, weggeschnappt, teilten indische Behörden am Freitag mit.

Der Angriff ereignete sich demnach in der vergangenen Woche, als ein Labortechniker auf dem Campus einer staatlichen medizinischen Hochschule in Meerut unterwegs war.

„Affen griffen nach den Blutproben von vier COVID-19-Patienten, die sich in Behandlung befinden, und flohen mit ihnen … wir mussten ihnen erneut Blutproben entnehmen“, sagte Dr. S. K. Garg, ein Hochschulmitarbeiter, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Es sei unklar, ob die Affen es geschafft haben, die Blutproben zu öffnen. Anwohner zeigten sich besorgt und befürchten eine Verbreitung des Virus, sollten die Affen die Proben in Wohngebiete tragen.

In Online-Netzwerken wurde in den vergangenen Tagen ein Video des Affen-Überfalls veröffentlicht. Dabei sei zu sehen, wie einer der Affen versucht, auf seiner Beute herumzukauen.

A gang of monkeys in India found their way into a laboratory and escaped with a batch of #coronavirus blood test samples, it has been reported.

One of the monkeys was later spotted in a tree chewing one of the sample collection kits.

More here: https://t.co/MWG1l8Ika3 pic.twitter.com/EXSLAd3p6h

— SkyNews (@SkyNews) May 30, 2020