Bill Gates und seine angeblichen Steuerersparnisse

Gates, die Stiftung und die Steuer

Von Sahin Karanlik

Bill Gates spart Steuern mit der Stiftung, lautet immer der Vorwurf. Das stimmt! Wenn es ihm aber um Geld gehen würde, hätte er nichts davon. Im Gegenteil.

Ich erkläre es so vereinfacht wie möglich.

Bill Gates hat 80 Milliarden Dollar in Form von Microsoft-Aktien. Die Hälfte überträgt er an die Stiftung. Für die Dividende, die er für seinen Anteil jährlich bekommt, zahlt er 30% Steuern. Die Stiftung dagegen ist steuerbefreit. Gates bekommt, sagen wir mal, 4 Milliarden jährlich an Dividende und ihm bleiben davon 2,8 Milliarden, womit er schön feiern kann. Die Stiftung muss keine Steuern zahlen und hat die volle Summe. Mit der Dividende werden aber die Mitarbeiter und Projekte bezahlt.

Das bedeutet: Bill Gates spart nicht 1,2 Milliarden, sondern verliert jedes Jahr 2,8 Milliarden.

Außerdem sind die amerikanischen Steuerbehörden nicht bekloppt. Ich habe nachgesehen, sogar Chuck Norris muss Steuern zahlen, wogegen er zwar ankämpft, aber trotzdem nichts ausrichten kann. Wenn die Stiftung nicht ihrer Tätigkeit nachgeht, kann sie aufgelöst und die darin befindenden 40 Milliarden würden an andere ähnliche Stiftungen aufgeteilt werden. So geschehen bei Donald Trump. Der hatte auch eine Stiftung und hat das Geld für seinen Wahlkampf und für Werbung seiner Hotels missbraucht und war dann noch shoppen. As Strafe musste er Millionen an wohltätige Organisationen spenden. Dazu wurde die Stiftung von den Behörden aufgelöst und die Millionen darin wurden an andere Stiftungen verteilt.

Die Stiftung selbst auflösen und das Geld zurückholen geht nicht. Das können auch seine Erben nicht, womit sie also nicht mal von der befreiten Erbschaftssteuer etwas hätten. Auch Geld, das die Stiftung mit Beteiligungen an Firmen verdient, bleibt in der Stiftung.

Wenn eine Firma ein Corona-Impfstoff finden und herstellen sollte, an der die Gates-Stiftung beteiligt ist, hätte Bill Gates selbst finanziell nichts davon.

Zusammengefasst: Bill Gates hat nichts von der befreiten Steuer, ein Impfstoff würde ihn nicht reicher machen und die Hälfte seines Vermögens ist auf Nimmerwiedersehen weg.