Corona-Krise: USA danken Türkei für Hilfen

Washington – Die NATO-Botschafterin der Vereinigten Staaten und das amerikanische Außenministerium haben der Türkei für ihre Hilfslieferungen an die USA gedankt.

„Wir danken der Türkei für ihre großzügige Spende von medizinischen Hilfsgütern und Schutzausrüstung, die uns im Kampf gegen #COVID19 in unseren am härtesten betroffenen Gebieten hilft“, sagte US-Außenminister Mike Pompeo auf Twitter. „Die Amerikaner sind dankbar für Ihre Freundschaft, Partnerschaft und Unterstützung“, fügte Pompeo hinzu.

Auch die Botschafterin der USA bei der NATO, Kathryn Ann „Kay“ Bailey Hutchison, dankte der Türkei für die Hilfen. Die Solidarität der NATO während der Pandemie unterstreiche die Stärke der transatlantischen Verbindung. „Ein ganz herzliches Dankeschön an die Menschen in der Türkei!“, sagte Hutchison am Mittwoch.

In einer Mitteilung sagte der US-Botschafter in Ankara, dass die Lieferungen ein Zeichen für die starken Beziehungen zwischen der Türkei und den USA seien. “Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der Türkei in Bezug auf diese und vielen anderen gemeinsamen Prioritäten“, so David Satterfield. “Im Namen der US-Regierung möchte ich unserem NATO-Verbündeten Türkei für die heutige großzügige Spende von medizinischem Versorgungsmaterial und anderen wichtigen Geräten danken“, fügte Satterfield hinzu.

Das militärische Frachtflugzeug A400M landete am Dienstagnachmittag auf der Joint Base Andrews außerhalb Washingtons, D.C.

Die Lieferung umfasst nach Angaben des türkischen Präsidialamtes 500.000 chirurgische Masken, 4.000 Schutzanzüge, 2.000 Liter Desinfektionsmittel, 1.500 Schutzbrillen, 400 N95-Masken und 500 Gesichtsschutzschilde.

Die Kisten mit den medizinischen Hilfsgütern enthielten eine Botschaft für die Bevölkerung der USA:

„Nach der Hoffnungslosigkeit gibt es soviel Hoffnung und nach der Dunkelheit so viel Sonne“, wurden die Worte des türkischen Gelehrten aus dem 13. Jahrhundert, Mevlana Jalaladdin Rumi, zitiert.

