Hamas: Türkei und Katar werden uns in der Corona-Krise unterstützen

Gaza – Der Leiter des politischen Büros der Hamas kündigte am Sonntag an, dass die Türkei und Katar bereit seien, den Palästinensern in ihrem Kampf gegen das Coronavirus zu helfen.

„Ich habe mehrere Staatsoberhäupter und Beamte angerufen“, erklärte Ismail Haniyeh, „nämlich den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und den katarischen Emir Tamim Bin Hamad Al-Thani, die beide zugesagt haben, unser Volk in seinem Kampf gegen diese Pandemie zu unterstützen“, so Ismail Haniyya gegenüber dem in London ansässigen Nachrichtenportal Middle East Monitor.

Haniyya fügte hinzu, dass die Türkei und Katar materielle und finanzielle Unterstützung zugesagt hätten. Im Falle Erdogans bedeute dies „alles“, was die Türkei zu tun vermag.

Die Hamas gab bekannt, dass der Emir von Katar 150 Millionen Dollar für die Palästinenser im Rahmen ihrer Hilfsprogramme, einschließlich der von der UNRWA durchgeführten, zugesagt habe.

Am Samstagabend gab das Gesundheitsministerium in Gaza bekannt, dass zwei Palästinenser positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Pakistan-Rückkehrer, die über den Rafah-Grenzübergang von Ägypten in den Gazastreifen einreisten, sind positiv getestet worden.

„Glücklicherweise waren die beiden Infizierten seit ihrer Einreise in Quarantäne“, sagt Gerald Rockenschaub, Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für die palästinensischen Gebiete. Er unterstützt derzeit das Hamas-Gesundheitsministerium in der Coronakrise mit medizinischem Rat. „Das Risiko, dass sich das Virus von ihnen weiter ausbreitet, ist minimal.“ Die beiden Infizierten befinden sich derzeit in einer Quarantänestation am Grenzübergang Rafah, berichtet die taz. Schulen, Märkte und Hallen für öffentliche Versammlungen wurden im Gazastreifen schon im Lauf der letzten zwei Wochen geschlossen.