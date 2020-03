Die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus (Covid-19) ist in der Türkei auf 44 gestiegen. Wie der Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Dienstagabend auf Twitter mitteilte, seien in den letzten 24 Stunden insgesamt 3.952 Tests durchgeführt worden

Corona-Pandemie Corona-Krise: Zahl der Toten in der Türkei auf 44 gestiegen

Teilen

Ankara – Die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus (Covid-19) ist in der Türkei auf 44 gestiegen. Wie der Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Dienstagabend auf Twitter mitteilte, seien in den letzten 24 Stunden insgesamt 3.952 Tests durchgeführt worden

343 Personen seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit sei die Gesamtzahl der erfassten Infizierten auf 1.872 angestiegen, sagte Koca. An einem Tag seien sieben Menschen ums Leben gekommen.

Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 24, 2020

Ankara hat bereits zahlreiche Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus erlassen. Unter anderem sind Cafés und Bars geschlossen und Sport- und Kulturveranstaltungen abgesagt. Seit Sonntag ist eine Ausgangssperre für Menschen ab 65 Jahren und chronisch Kranke in Kraft, berichtet Onvista.

Nach einer neuen Regelung des Innenministeriums wird zudem die Anzahl an Kunden, die gleichzeitig einen Supermarkt betreten dürfen, begrenzt. In öffentlichen Verkehrsmitteln sind zudem nur noch 50 Prozent der zugelassenen Kapazität an Fahrgästen erlaubt.