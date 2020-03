Corona-Krise: US-Anwaltskanzlei reicht Sammelklage gegen China ein

Die in Las Vegas, Nevada ansässige Anwaltskanzlei Eglet Adams hat im Namen von "Kleinunternehmen" in den Vereinigten Staaten von Amerika, darunter dem US-Bundesstaat Nevada, eine Sammelklage gegen die Volksrepublik China und andere chinesische Regierungsstellen eingereicht - wegen monetären und damit zusammenhängenden Schäden, die durch die Coronavirus-Pandemie entstanden sind.

Teilen

Las Vegas – Die in Las Vegas, Nevada ansässige Anwaltskanzlei Eglet Adams hat im Namen von „Kleinunternehmen“ in den Vereinigten Staaten von Amerika, darunter dem US-Bundesstaat Nevada, eine Sammelklage gegen die Volksrepublik China und andere chinesische Regierungsstellen eingereicht – wegen monetären und damit zusammenhängenden Schäden, die durch die Coronavirus-Pandemie entstanden sind.

Die Kläger behaupten, dass China, nachdem es erstmals vom Bestehen der Coronavirus-Pandemie Kenntnis erlangte, diese vertuschte und zur Verbreitung des Coronavirus in alle Welt beigetragen hat – und dass es damit Kleinunternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika, darunter dem US-Bundesstaat Nevada, wirtschaftliche Schäden in Höhe hunderter Milliarden US-Dollar zugefügt hat.

Die Klage wurde am späten Montag im United States District Court im District of Nevada im Namen der Kläger Bella Vista LLC (einer in Nevada eingetragenen Limited Liability Company), Greenfield & Company Inc. (einer in Nevada eingetragenen Aktiengesellschaft), Life Real Estate LLC (einer in Nevada eingetragenen Limited Liability Company), Mobile Medic CPR LLC (einer in Nevada eingetragenen Limited Liability Company) und DT Group LLC (einer in Illinois eingetragenen Limited Liability Company) eingereicht.

Die Klage behauptet, dass über eine Million US-amerikanischer „Kleinunternehmen“ gezwungen worden sind, ihren Betrieb zu schließen oder wesentlich einzuschränken. Die wirtschaftlichen Verluste, die diese Unternehmen erlitten haben, belaufen sich auf hunderte Milliarden US-Dollar. Es wird damit gerechnet, dass diese Zahl – während Gouverneure, County-Commissioners und Bürgermeister von Städten in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika Kleinunternehmen weiter anweisen, ihren Betrieb zu schließen oder einzuschränken – noch deutlich steigen wird.

FÜR DIENSTAG, DEN 24. MÄRZ, 15.00 UHR EASTERN STANDARD TIME IST EINE WELTWEITE PRESSEKONFERENZ ANGESETZT. Die Pressekonferenz wird in den Räumlichkeiten der Anwaltskanzlei von Eglet Adams unter der Adresse 400 South 7th Street, 4. Etage durchgeführt – per „Highfive“-Videokonferenz. Um der Konferenz von Ihrem Rechner oder Mobilgerät aus beizutreten, klicken Sie bitte hier: https://egletlaw.highfive.com/rte-press-conference-re-corona-virus-litigation-kh.