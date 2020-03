Britischer Fan will seinem Kind den Vornamen „Özil“ geben

London – Ein Fan hat Arsenal-Star Mesut Özil um einen außergewöhnlichen Gefallen gebeten.

Twitter-User Jack Robinson wandte sich an den deutsch-türkischen Ex-Nationalspieler und bat ihn zu antworten. Seine Frau würde im Juli ein Baby erwarten und sie hätte gesagt, dass sie das Kind „Özil“ nennen werde, wenn der Fan es schafft, Özil zu einer Antwort zu bringen.

@MesutOzil1088 wife is expecting in july she said if i can get you to reply i can name the kid Ozil, dont let me down pic.twitter.com/Hw9aMvnkGT

— Jack Robinson (@kingArsenejr) March 5, 2020