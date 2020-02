USA: Erster Türkeistämmiger Polizeichef mit Koran vereidigt

Der Bürgermeister von Paterson im US-Staat New Jersey, Andre Sayegh, ernannte den türkisch-amerikanischen Muslim Ibrahim M. Baycora zum Polizeichef in Paterson. Ibrahim "Mike" Baycora ist der erste Muslim, der zum Polizeichef ernannt wurde.

Patterson – Der Bürgermeister von Paterson im US-Staat New Jersey, Andre Sayegh, ernannte den türkisch-amerikanischen Muslim Ibrahim M. Baycora zum Polizeichef in Paterson. Ibrahim „Mike“ Baycora ist der erste Muslim, der zum Polizeichef ernannt wurde.

Im Anschluss an die Veranstaltung fand in New Jersey eine besondere Zeremonie statt, an der Bürgermeister Andre Sayegh sowie hochrangige Polizeibeamte, Regierungsbeamte und die Präsidentin der Muslim Officers Society of New York Police, Captain Adeel Rana, teilnahmen. Die amerikanische Nationalhymne wurde zu Beginn der Zeremonie vorgelesen.

Der Eid wurde auf den Koran geleistet und die Gebete wurden gemäß den Koranversen in arabischer und türkischer Sprache gesprochen. Der Saal spendete großen Beifall, als Baycora der Titel verliehen wurde, berichten lokale Medien. Der Bürgermeister und leitende Beamte beglückwünschten Ibrahim Baycora zu seiner Ernennung zum Polizeichef.

Wie TRT Deutsch berichtet, lebt der 60-jährige US-Türke Baycora seit seiner Kindheit in Paterson und ist seit mehr als drei Jahrzehnten bei der US-Polizei in New Jersey tätig.