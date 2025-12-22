Xiaomi kündigt ein großes Weihnachtsgeschenk für Tech-Fans an: Das Xiaomi 17 Ultra wird am 25. Dezember 2025 in China vorgestellt.

Berlin – Xiaomi kündigt ein großes Weihnachtsgeschenk für Tech-Fans an: Das Xiaomi 17 Ultra wird am 25. Dezember 2025 in China vorgestellt.

Das neue Flaggschiff-Smartphone startet direkt am Weihnachtstag und ergänzt die bereits im September lancierte Xiaomi-17-Serie (Xiaomi 17, 17 Pro und 17 Pro Max). Der Launch erfolgt früher als üblich – normalerweise kommen Ultra-Modelle erst im Februar.

Wichtige Features des Xiaomi 17 UltraKamera-System:

Stark verbessert durch die neue Co-Creation-Partnerschaft mit Leica – erstmals werden Produkte nicht nur getunt, sondern von Grund auf gemeinsam entwickelt.

Highlights:

1-Zoll-Hauptsensor (Omnivision OV50X) für bessere Low-Light-Performance.

200-MP-Periskop-Teleobjektiv mit Leica APO-Zertifizierung (neueste optische Technik für schärfere Zoom-Aufnahmen).

Dreifach-Kamera-Setup mit starkem Fokus auf Nacht- und Telefoto-Qualität.

Design:

Flaches Display, getrennte Lautstärketasten, 8,29 mm dickes Gehäuse. Farbvarianten wie Starry Green (mit mineralischer Rückseite für metallischen Glanz) und Schwarz.

Leistung:

Das Smartphone läuft mit HyperOS 3 auf Basis von Android 16 und bietet vollen Zugriff auf Google-Dienste wie Play Store, Gmail und Google Assistant

Akkukapazität:

Das Smartphone packt einen 6.800-mAh-Akku (China-Version) mit 100-W-Schnellladen und kabellosem Laden – für bis zu zwei Tage Laufzeit bei intensiver Nutzung.“

Im Vergleich zum Samsung Galaxy S26 Ultra und iPhone 17 Pro Max setzt Xiaomi mit dem 17 Ultra vor allem auf Kamera-Innovation und ein aggressives Preis-Leistungs-Verhältnis.

Preis:

In China ab ca. 6.599–6.999 Yuan (rund 850–920 €, je nach Wechselkurs). Globaler Release (inkl. Deutschland) wird für Q1 2026 erwartet, der Preis dürfte dann bei ca. 1.000–1.200 € liegen (je nach Import und Steuern).

Weitere Produkte am Launch-Tag

Neben dem 17 Ultra bringt Xiaomi:Xiaomi Watch 5:

Neues Top-Modell mit EMG-Sensor (erkennt Muskelbewegungen für Gestensteuerung).

Xiaomi Buds 6: Premium-Kopfhörer mit verlustfreiem Sound und KI-Features.

Der Launch ist Teil von Xiaomis Strategie, den Geschenke-Markt zu nutzen und Konkurrenz wie Huawei oder Apple zu überholen. Internationaler Release (inkl. Deutschland) ist für Q1 2026 geplant – wahrscheinlich auf dem MWC in Barcelona.

Xiaomi bleibt 2025 aggressiv: Mit dem 17 Ultra setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in Kamera-Qualität und Innovation. Wer auf das nächste Kamera-Monster wartet, sollte den 25. Dezember im Blick behalten.

Fans dürfen sich auf erste Hands-on-Tests und Benchmark-Vergleiche direkt nach dem Launch freuen – Xiaomi scheint 2026 mit dem 17 Ultra den Kampf um die Kamera-Krone ernsthaft aufnehmen zu wollen.