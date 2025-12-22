Der Vorschlag zielt darauf ab, neu produzierte Fahrzeuge aus heimischer Fertigung erschwinglicher zu machen, indem Befreiungen von der Sonderverbrauchssteuer (ÖTV) gewährt werden

Teilen

Ankara – Das türkische Ministerium für Industrie und Technologie hat eine neue Initiative mit dem Titel „Mein erstes Auto: Programm zur Förderung des Erwerbs eines ersten inländischen Familienfahrzeugs” (İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı) ausgearbeitet.

Der Vorschlag zielt darauf ab, neu produzierte Fahrzeuge aus heimischer Fertigung erschwinglicher zu machen, indem Befreiungen von der Sonderverbrauchssteuer (ÖTV) gewährt werden, einer Steuer, die die Fahrzeugpreise im Land erheblich in die Höhe treibt.

In der Türkei gehört die ÖTV auf Personenkraftwagen derzeit zu den höchsten weltweit und liegt je nach Hubraum, Leistung und Preis zwischen 80 % und 220 % des Fahrzeugwerts vor Steuern. Diese Steuer führt in Verbindung mit der Mehrwertsteuer von 20 % oft zu einer Verdopplung oder sogar einer noch höheren Erhöhung des Endpreises eines Neuwagens.

So kann beispielsweise ein Fahrzeug mit einem Preis vor Steuern von 1 Million TL nach Steuern einen Preisanstieg auf 2 bis 3 Millionen TL oder mehr erfahren, was den Kauf eines Autos für viele Familien zu einer erheblichen finanziellen Belastung macht.

Das Programm, das voraussichtlich noch vor Ende 2025 dem türkischen Parlament (TBMM) vorgelegt wird, sieht eine vollständige Befreiung von der ÖTV für qualifizierte Käufe vor. Dies könnte zu einer drastischen Senkung der Preise führen – Käufer könnten potenziell 80 bis 220 % der Steuer sparen – und neue inländische Fahrzeuge wesentlich erschwinglicher machen.

Wichtige Details des vorgeschlagenen Programms

Ziele:

Förderung der Verschrottung alter, umweltschädlicher Fahrzeuge (25 Jahre oder älter), um Emissionen zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu verbessern.

Förderung der türkischen Automobilindustrie durch Bevorzugung lokal hergestellter Autos.

Unterstützung einkommensschwacher Familien beim Kauf ihres ersten Fahrzeugs.

Berechtigung:

Vorrang für Familien mit drei oder mehr Kindern.

Personen, die ein Fahrzeug verschrotten, das mindestens 25 Jahre alt ist.

Erstkäufer aus einkommensschwachen Gruppen (in der Regel ohne auf ihren Namen zugelassenes Fahrzeug).

Vorteile:

ÖTV-Befreiung für berechtigte Neufahrzeuge.

Flexible Finanzierung: Langfristige Zahlungen, niedrige monatliche Raten und einfache Kreditoptionen, insbesondere für größere Familien.

Mögliche Einschränkungen, wie z. B. ein 10-jähriges Verbot des Weiterverkaufs des Fahrzeugs, um Spekulationen zu verhindern.

Förderfähige Fahrzeuge:

Nur in der Türkei hergestellte Autos mit einem lokalen Anteil von mindestens 40 %.

Dazu gehören Modelle wie TOGG (alle Varianten), Fiat Egea, Renault Clio, Hyundai i20 und andere, die die lokale Produktionsschwelle erfüllen.

Der Vorschlag befindet sich noch in der Planungsphase und könnte während der parlamentarischen Prüfung Änderungen erfahren. Wenn er genehmigt wird, wäre dies ein wichtiger Schritt in Richtung erschwinglicher Mobilität für Familien und würde gleichzeitig die lokale Produktion unterstützen.