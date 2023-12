Gaza – Bei einem israelischen Luftangriff auf die Stadt Al-Faluja, 30 km nordöstlich von Gaza-Stadt, sind der prominente palästinensische Wissenschaftler Sufyan Tayeh und seine Familie ums Leben gekommen.

Tayeh, der Präsident der Islamischen Universität von Gaza war, war ein führender Forscher in den Bereichen Physik und angewandte Mathematik, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters weiter.

Mit dem Wiederaufflammen des Konflikts ist der Gazastreifen erneut zu einem der gefährlichsten Orte der Welt geworden, insbesondere für Kinder. Die jüngsten verstärkten Angriffe auf den südlichen Teil des Streifens haben seit Wiederaufnahme der Kämpfe mindestens 200 weitere palästinensische Todesopfer gefordert.

Angesichts dieser schrecklichen Umstände hat die internationale Gemeinschaft, darunter die USA, die EU, die Vereinten Nationen und UNICEF, ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck gebracht und Israel aufgefordert, das humanitäre Völkerrecht zu achten und die palästinensische Zivilbevölkerung zu schützen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seit Beginn des Krieges mehr als 15 200 Menschen im Gazastreifen getötet, 70 Prozent davon waren Frauen und Kinder.

President of the Islamic University of Gaza Dr Sufyan Tayeh is killed today in the israeli massacre in Jabalia, north of Gaza | via @QudsNen pic.twitter.com/d4NiIDrOh1

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) December 2, 2023